L'Ajuntament de Mont-roig avalua els efectes del temporal al municipi

Després d’hores sense subministrament elèctric, Fecsa Endesa ha confirmat aquest migdia que ha restablert el servei a tot el municipi

Actualitzada 22/01/2020 a les 16:44

Es recomana no accedir a la línia de costa fins que no es netegin els desperfectes

Subministrament elèctric restablert

L’alcalde Fran Morancho i el regidor de Seguretat ciutadana Vicente Pérez, juntament amb tècnics municipals han estat avaluant sobre el terreny, des de primera hora del matí, les afectacions que ha tingut el temporal Glòria al municipi.En aquest sentit, tota la línia de la costa ha patit importants desperfectes al mobiliari urbà, especialment els serveis a les platges, com les casetes de socorrisme, de turisme i esports, dutxes o preses d’aigua, entre d’altres. Els accessos a les platges i cales han quedat també malmesos i la sorra, barrejada amb restes de mobiliari, ha envaït tot el passeig marítim de Miami Platja. Es tracta de les primeres valoracions, que fins que no passi el temporal no seran definitives.En aquest sentit, la Policia Local recomana a la població que no accedeixi a les cales i a les platges, d’una banda, per les onades, però per l’altra per les restes de material, ferros i runa que el mar ha arrossegat al seu pas.Cal tenir també precaució amb relació als camins municipals pel fet que alguns d’ells han quedat afectats a causa de les pluges de la darrera nit.En aquest sentit, les brigades municipals estan treballant per solucionar les incidències més urgents i poder en els pròxims dies començar amb les tasques de neteja i enretirada de restes de material malmès. Paral·lelament l’Ajuntament ha iniciat ja els contactes amb Costes de l’Esta per coordinar, si és el cas, les actuacions que caldrà fer.Diversos punts del municipi han patit també restriccions de subministrament elèctric des d’ahir a la tarda. El consistori ha mantingut converses també amb Fecsa Endesa que ha estat treballant durant tot el matí per restablir l’electricitat. En aquest sentit, al migdia la companyia elèctrica ha confirmat que el servei havia quedat restablert de forma general a tot el municipi.