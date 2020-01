JARC proposarà la creació d'una Taula de Treball d'Emergència Climàtica

Demanen màxima celeritat per fer les valoracions de les afectacions del temporal Glòria

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) sol·licitarà a Presidència la creació d'un grup de treball conjunt amb els representants del sector per prevenir els efectes del canvi climàtic en les zones rurals. Volen evitar mals majors en una situació d'emergència climàtica com l'actual, amb episodis de sequera, incendis, inundacions i temporals de fred i vent cada cop més habituals. Per això aposten per accions preventives com la neteja de les lleres dels rius o el sotabosc. Així mateix, demanen màxima celeritat per fer les valoracions de les afectacions del temporal Glòria per accelerar al màxim la reparació dels danys.Segons JARC, entre les zones més afectades, al Delta de l'Ebre, l'aigua salada ha inundat 3.000 hectàrees d'arrossars de la comunitat de regants a l'esquerra del delta i camins agrícoles, el que suposarà probablement la pèrdua de properes collites.Al Baix Llobregat i el Maresme, el sindicat apunta que hi ha afectació de diversa gravetat en cultius i infraestructures agrícoles. A Girona alerten pel desbordament de tres rius, el Ter al seu pas per Bescanó, el Tordera a l'altura de Tordera i Palafolls i el Fluvià a Olot, i el riu Onyar també en risc de desbordament.JARC recorda que agricultors i ramaders són els primers afectats per les conseqüències del canvi climàtic en la seva activitat però també són claus en la vertebració del territori. En aquest sentit, remarquen que els pagesos necessiten comptar amb el suport necessari per poder continuar exercint amb la doble funció de productors d'aliments de qualitat i manteniment i vertebració del territori.