Es redueixen les sortides dels Bombers al Camp i a l'Ebre durant la nit

El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 8 del matí 513 trucades del Tarragonès i del Baix Ebre

Actualitzada 22/01/2020 a les 08:56

Els Bombers han rebut 698 avisos durant tota la nit i fins la matinada de dimecres derivada del temporal Gloria. Aquests s'han reduït al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre on només hi han hagut 9 avisos. Des de Bombers informen que no hi ha hagut cap servei destacat i que la nit ha estat menys complicada a la zona respecte tot el dia d'ahir.El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 8 del matí 11.154 trucades a causa del temporal, la majoria des de l'àrea metropolitana. El Barcelonès concentra un terç dels avisos, el 29,8%, i el Baix Llobregat un 13,2%. Des del Tarragonès s'ha fet 267 trucades i 246 al Baix Ebre.El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha fet 59 assistències sanitàries a causa del fort vent des de l'inici de l'episodi. D'aquestes, 50 han requerit trasllat sanitari, entre elles dues persones en estat greu a Cornellà de Llobregat i Alpicat que van patir contusions dilluns i dimarts. En el primer cas, el ferit va ser traslladat a l'Hospital de Bellvitge, i en el segon a l'Arnau de Vilanova de Lleida.