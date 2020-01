El temporal posa a prova el barri marítim de Torredembarra

Actualitzada 22/01/2020 a les 15:03

Els veïns i propietaris de bars i restaurants del barri marítim de Torredembarra (Tarragonès) no se'n saben avenir com l'aigua i la sorra s'ha arribat a endinsar amb tanta virulència en cases i locals. L'Ajuntament ha abocat gairebé tot el seu personal per ajudar a netejar la zona, després d'una nit molt dolenta. Ha afectat especialment a la primera línia de mar, però també la segona línia, on encara hi ha sorra i vegetació pels carrers de l'entorn de l'església. Es trigarà dies a recuperar la normalitat. És un barri acostumat a suportar llevantades. Els veïns no les temen, però asseguren que mai havien vist un temporal de tanta intensitat. Hi ha locals on la sorra acumulada no deixa veure les escales d'accés. La platja, que tenia fins a uns 50 metres d'amplada, s'ha reduït a la meitat.«Com aquesta vegada mai vist». En els 65 anys que regenta el restaurant 'Xaloquell' arran de mar, la Joaquima Girol ha viscut moltes llevantades, però cap d'aquesta intensitat. Va pujar dalt del primer pis, on hi resideix, i va contemplar, impotent, com l'aigua impactava contra les portes del seu local. Afirma no haver passat por, però li dol veure tot el mal que ha causat el temporal. El mar es va endinsar per establiments, cases i va córrer sense control pel barri marítim.«Aquest dimecres -al matí fins i tot lluïa el sol- tothom s'afanyava a netejar les seves entrades de sorra, vegetació i brutícia. Al passeig és on s'aprecien més els danys. Embarcacions amarrades al passeig, entre maquinària externa en plena feina i nombroses persones atrafegades en unes tasques de neteja que es preveuen que duraran dies, segons el regidor de Via Pública i Manteniment, Raúl García, que ha recorregut la zona afectada, junt amb l'alcalde Eduard Rovira.«Potser no en recordem un de tanta intensitat, ha estat un temporal dur, hi ha bastanta més sorra i la feina que tenim és complicada, però, si no s'agreuja, és qüestió de neteja i prou», diu l'alcalde. «Ara hem de netejar el més aparatós, pendents encara del temporal... Hem passat una nit molt dolenta; l'aigua portava molta fúria, ha tombat bancs... jo ho trobo molt exagerat i suposo que es deu al canvi climàtic», opina Miquel Àngel Lecha, veí del barri i excalcalde del municipi.Molts es mostren convençuts que el canvi climàtic ha influït en el temporal Gloria, el més fort dels últims anys. Les cases més antigues de primera línia de mar de Torredembarra conserven un desnivell i unes guies per posar-hi una fusta, per protegir-se dels forts temporals. Torredembarra ha estat dels municipis costaners del Camp de Tarragona més afectats, si bé també hi ha hagut afectacions en platges i passeigs d'altres poblacions com Salou, Cambrils i Tarragona ciutat.