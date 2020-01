El Govern de l'Albiol exonera de pagar llicència d'obres a la família de Masies que va perdre la casa per un incendi

Els fets que van originar aquesta situació es remunten al dia 26 de gener de 2019

L’equip de Govern de l’Ajuntament de l’Albiol ha acordat exonerar del pagament de 7.885,79 euros a la família de Les Masies Catalanes que el passat 26 de gener de 2019 va perdre completament el seu habitatge a causa d’un incendi i que, un cop superada aquesta situació, va demanar llicència d’obres aquest passat mes de juny per construir un nou habitatge a la mateixa finca, situada a la plaça de Sant Antoni d’aquesta urbanització. La casa que es va cremar era una construcció de fusta.En una carta enviada a la família afectada i signada per l’alcalde de l’Albiol, Mario Cortés, aquest dóna compte a la família, en nom de la Corporació, de l’acord adoptat per l’equip de Govern municipal ja que aquest considera «que aquest és un cas extraordinari que ha de ser tractat com un cas de necessitat social urgent i és per això, afegeix la carta, que la Junta de Govern de l’Ajuntament de l’Albiol ha acordat l’exempció de pagament de la llicència d’obra de construcció del seu nou habitatge».Els fets que van originar aquesta situació es remunten al dia 26 de gener de 2019 quan un incendi va devastar completament l’habitatge d’aquesta família, integrada per dos adults i dos infants, que van salvar la vida quan, afortunadament i quan ja dormien, van advertir que el foc devorava l’habitatge, del que només van poder sortir amb unes mantes.Aquesta situació va motivar la solidaritat de veïnes i veïns, companyes i companys d’escola dels nens afectats i del mateix Ajuntament, que ja en aquell moment va obrir un compte corrent solidari i va atendre a la família en les seves primeres necessitats després de l’incendi.Segons l’equip de Govern de l’Albiol, la decisió d’exonerar d’aquest impost aquesta família és una mostra del tarannà solidàri d’aquest Ajuntament envers «una família amb fills petits que necessita el suport de la comunitat en aquests moments en que han sofert el dany excepcional de veure cremar la seva casa».