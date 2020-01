Clàssica, jazz, flamenc i música infantil al Josep Carreras de Vila-seca

Actualitzada 22/01/2020 a les 12:18

Un total de vint concerts conformen la programació de primavera de l’Auditori Josep Carreras de Vila-seca, que s’ha presentat aquest mateix dimarts.

La temporada s’iniciarà aquest divendres, 24 de gener, amb Kontakte Grup de Percussió i Mara Aranda, que presentaran el concert Els Dotze Treballs d’Hèrcules, i s’allargarà fins al 19 de juliol amb el reconegut Christoph Schlüren i l’Orquestra Camera Musicae, que interpretaran Redescobrint la música germànica en el que serà una estrena mundial.

El gruix de la resta de la programació el conformen intèrprets de música clàssica, tot i que, com és habitual al Josep Carreras, també hi ha espai per a estils com la música antiga, el jazz, el cant o el flamenc. Així per exemple, el 14 de març l’Auditori acollirà el concert de la cantant Martirio, que acompanyada de Chano Domínguez, faran el seu particular homenatge al cantant i compositor cubà Bola de Nieve.

Com a novetat, aquesta temporada la programació infantil tindrà una programació estable, amb concerts tan destacats com el de Dàmaris Gelabert (30 de maig) o L’Endrapasomnis (8 de març), una obra finalista al Premi Enderrock i guanyadora del Premi de la crítica 2014 al millor espectacle familiar.

A més, l’Auditori Josep Carreras ha programat diversos concerts per celebrar quatre aniversaris que coincideixen aquest 2020: els 250 anys del naixement de Beethoven, els 20 anys de l’Orquestra de la URV, els 10 anys del Quartet Gerhard i els 40 anys del Conservatori de Música de Vila-seca.

Altres noms destacats de la temporada de primavera són Pau Figueres, guitarrista d’Alejandro Sanz, Lina Tur i Dani Espasa, Ensemble O Vos Omnes, el Trio Beethoven o Ramon Humet i Sílvia Vidal.