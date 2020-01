Adif fa el primer pas per llevar les vies del tren entre Vandellòs i Salou

El gestor d’infraestructures ferroviàries licita el contracte de serveis de consultoria per a la redacció del projecte

Actualitzada 21/01/2020 a les 20:17

El gestor d’infraestructures ferroviàries, Adif, ha fet el primer pas per desmantellar les vies del tren que travessen la línia de costa i els nuclis urbans de les poblacions compreses entre Vandellòs i PortAventura (Salou).

Adif Alta Velocitat (Adif AV) ha licitat un contracte de serveis de consultoria i assistència per a la redacció del projecte d’execució que permetrà el desmantellament del tram de via única entre Vandellòs i Port Aventura. El pressupost de licitació ascendeix a 99.535,25 euros (IVA inclòs), i el termini estimat per a la redacció del projecte és de quatre mesos. Els candidats podran presentar les seves ofertes fins a la una del migdia del pròxim 6 de febrer. D’aquesta manera, segons comunicava Adif ahir, es dona compliment a la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA), que contemplava la desaparició d’aquest tram un cop posada en servei la variant Vandellòs-Tarragona del Corredor Mediterrani que transcorre per l’interior.

Segons les bases del concurs públic, el projecte haurà de contemplar el desmantellament de la superestructura de via (carril, travesses, aparells de via i balast), desmuntatge i trasllat dels pals de catenària i demolició dels massissos de fonamentació dels mateixos, i instal·lacions de seguretat i comunicacions (senyals lluminoses, balises, i altres sistemes) en un trajecte de gairebé 28 quilòmetres. En el cas de les estacions, es desmuntaran, a més de la via general única, totes les vies d’apartat. Aquests treballs complementaran als que ja estan duent a terme Adif i Adif AV per a la desconnexió dels onze passos a nivell que han quedat suprimits per l’entrada en servei de la nova variant i la retirada d’aquells elements susceptibles de ser vandalitzats o sostrets com els propis dels passos a nivell (barreres) o el cable de la catenària. De fet, el passat 13 de gener, amb la posada en marxa de la nova variant del Corredor Mediterrani, els operaris d’Adif van començar, immediatament, a llevar totes les barreres i els mecanismes de control de les mateixes d’aquest onze passos a nivell.

El desmantellament de la via és una de les reivindicacions dels ajuntaments de les poblacions afectades.