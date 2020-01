Han caigut objectes a la TV-3031 a Tivissa, la T-734 a Marçà i la T-202 a la Nou de Gaià

Actualitzada 21/01/2020 a les 18:32

Diverses carretes de la província han estat tallades per culpa de les inundacions de la Borrasca Gloria. La TV-3301 a Bot i la T-301 a Tortosa estan tallades a la circulació. Algunes esllavissades han obligat a tallar la C-12 a l'alçada d'Aldover.La TV-3031 a Tivissa, la T-734 a Marçà i la T-202 a la Nou de Gaià pateixen retencions per culpa de la caiguda d'obstacles a la via.