S'esperen precipitacions intenses i fortes ratxes de vent al del sud de Tarragona

Protecció Civil demana «evitar desplaçaments que no siguin absolutament necessaris» davant de dos dies crítics

Actualitzada 21/01/2020 a les 11:43

Hi ha vent de 100 km/h i onades de 10 metres

Allunyar-se del mar i dels rius

El focus de màxima precipitació aquest dimarts i dimecres seran les comarques de Girona i les del sud de Tarragona, segons ha advertit el cap de l'Equip de Predicció i Vigilància, Santi Segalà en una reunió amb Protecció Civil i els cossos de seguretat. «En algun moment, sobretot entre aquesta tarda i demà al matí hi podria haver intensitats fortes dins aquesta precipitació continuada i algunes acompanyades de tempesta», ha puntualitzat.La directora general de Protecció Civil, Isabel Ferrer, ha demanat com a principal recomanació per les hores que vindran «evitar desplaçaments que no siguin absolutament necessaris» i davant la possibilitat de crescuda dels rius «evitar acostar-se i travessar els rius». Per aquest motiu ha demanat «prudència i autoprotecció» dels ciutadans per «salvar aquesta setmana sense incidents greus». Cal seguir les recomanacions de Protecció Civil a través dels canals oficials que «es van actualitzant» i per això convé «mirar la situació» abans de fer cap desplaçament.El vent ja ha superat ratxes de més de 100 km hora en molts sectors del litoral i prelitoral «on no és habitual» com Barcelona, el Baix Llobregat o el Montsià. Pel que fa a la neu hi ha hagut més de 30 cm per sobre de 600 metres, més de 15 cm a cotes més baixes per sobre dels 400 metres i també hi ha hagut nevades a Osona, la Selva, la Garrotxa i el Ripollès. Segalà ha dit que al llarg d'aquest dimarts la cota anirà pujant fins arribar als 1000 metres.Pel que fa a la pluja s'ha arribat als 191 litres per metre quadrat a Cassà de la Selva, 142 a Roses, 139 a Ulldecona, 122 a Girona o 118 a Monells. Els registres de més de 100 litres «s'aniran incrementant en les properes hores», ha indicat Segalà. On menys plourà serà a les comarques de Lleida i on més ho farà serà a la meitat est i la resta del litoral i prelitoral de Catalunya, i en especial hi haurà dos focus de precipitació a les comarques de Girona i el sud de les de Tarragona.El vent «continuarà bufant amb força», amb ratxes de més de 70 o 80 km per hora «amb una fase sostinguda força elevada». Les onades continuaran tenint més de sis o set metres d'alçada a qualsevol punt de la costa catalana. Segalà ha dit que ja s'han enregistrat onades lluny de la influència costanera de més de 10 metres al davant de la Costa Brava.«Ens agradaria no veure imatges de gent enregistrant l'onatge, fent fotografies al front marítim, amb aquest vent i condicions d'altíssim risc i amb la dificultat que comportaria haver de fer un servei en aquestes condicions», ha assenyalat Sergi Delgado de Protecció Civil. Ha insistit també en no accedir a l'entorn natural, zones arbrades i parcs i jardins urbans per seguretat.Per la seva banda, Lourdes Puigbarraca de Trànsit ha demanat informar-se de l'estat de la xarxa viària abans d'agafar el cotxe.