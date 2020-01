Actualitzada 21/01/2020 a les 08:14

Les empreses químiques de Tarragona busquen proveïdors d'òxid d'etilè després de l'explosió a IQOXE, la setmana passada. IQOXE era l'únic fabricant d'aquesta substància al sud d'Europa i abastia els polígons tarragonins. Algunes companyies, de fet, han hagut d'aturar les seves plantes per manca del producte, mentre que altres encara tenen reserves. Aquesta és una de les qüestions que s'han tractat en la reunió que representants de l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) han mantingut aquest dilluns a la tarda a Tarragona amb la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón. Des de la conselleria s'ha posat en valor la importància que tenen les empreses químiques en el teixit industrial català.En la trobada s'han buscat fórmules per tal d'abordar la manca d'òxid d'etilè al polígon químic de Tarragona. La substància té diferents aplicacions, com ara netejar els instruments quirúrgics, aïllants per a la construcció, o anticongelants d'automòbils, i es pot usar també a la indústria farmacèutica. A la planta d'IQOXE a la Canonja es produïen fins a 140.000 tones anuals d'òxid d'etilè. Tot i la deflagració a IQOXE, les empreses de l'AEQT no han expressat cap preocupació per la manca del producte i s'han mostrat confiades en trobar alternatives mitjançant altres mercats.La trobada s'ha enfocat a buscar solucions davant possibles efectes col·laterals de l'explosió a IQOXE en la resta de companyies i no tant a analitzar les causes del succés. Tot i això, és aquest departament a través de Seguretat Industrial qui ha obert un expedient informatiu per esclarir les causes de la deflagració.Segons dades del departament d'Empresa i Coneixement, la indústria química genera 34.416 llocs de treball directes a Catalunya i suposa un 16,9% de les exportacions catalanes. A més, «la producció i distribució afecta la cadena de valor d'un ampli teixit empresarial» català. A Catalunya hi ha 792 empreses químiques, un 50% de les quals són a la demarcació de Tarragona.