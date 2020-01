En marxa les obres d'arranjament de la piscina municipal de Masriudoms

Els treballs tenen un import de 274.000 euros, aproximadament

Actualitzada 21/01/2020 a les 16:09

Aquest mes de gener han començat les obres d’arranjament de la piscina municipal de Masriudoms. Els treballs han de servir per solucionar les patologies constructives i la manca d’estanquitat, així com per adequar les instal·lacions i l’entorn del vas de la piscina.Aquests són els objectius dels treballs que l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha adjudicat a l’empresa Obres i Contractes Penta SA per un import de 274.000 euros, aproximadament, i un termini d’execució de 8 mesos. La idea és que per Sant Joan els usuaris de la piscina municipal de Masriudoms puguin gaudir-ne ja de les millores, segons ha explicat l’alcalde, Alfons Garcia.El projecte preveu la construcció d’un nou vas de piscina dins de l’actual, que se sustentarà mitjançant micropilots. El nou vas serà desbordant i disposarà d’una escala interior a l’aigua. Per millorar-ne l’accessibilitat, també s’habilitaran unes escales noves i una rampa adaptada per entrar al recinte.El nou vas de piscina farà 19,40m de llarg i 9,40m d’ample; i tindrà una profunditat mínima d’aigua d’1,20m i una màxima de 2,00m.