El Vendrell posa en marxa el projecte 'Detectem' per actuar sobre la gent gran i evitar situacions de risc

Es faran trucades telefòniques a les persones de més de 80 anys que viuen soles

Actualitzada 21/01/2020 a les 17:30

Les Regidories de Gent Gran i de Serveis Socials de l'Ajuntament del Vendrell han posat en marxa el Detectem, un projecte d'atenció amb l'objectiu de detectar les necessitats de les persones de més de 80 anys del Vendrell que viuen soles, per tal de fer accions preventives i evitar possibles situacions de risc social.Per conèixer les necessitats d'aquest col·lectiu, es faran trucades telefòniques a les persones de més de 80 anys que viuen soles per explicar el projecte i informar-les de la visita al domicili de la tècnica de Gent Gran de l'Ajuntament, sempre i quan donin el seu consentiment. La tècnica anirà degudament identificada.Les visites domiciliàries ajudaran a emprendre accions específiques per millorar la qualitat de vida d'aquest col·lectiu, com ara detectar possibles situacions de risc per articular amb celeritat els serveis i recursos corresponents, donar a conèixer i acostar els programes d'atenció i suport a la gent gran del municipi, com els menjars a domicili, subvencions per fer arranjaments a les llars, instal·lació d'aparells de detecció de fum, derivació als Serveis Socials municipals per tal de sol·licitar els serveis d'atenció domiciliària, teleassistència o valoració de la dependència, entre d'altres. A banda també vol informar de les activitats i tallers adreçats a la gent gran que s'ofereixen al municipi i incidir en el benestar de les persones grans.El projecte s'iniciarà amb el grup de persones d'edats compreses entre els 90 i 99 anys que viuen soles (104 persones), ja que és el col·lectiu més susceptible de patir qualsevol tipus de situació de risc, i continuarà amb el grup de persones d'edats compreses entre els 80 i 89 anys que viuen soles (453 persones).Seguidament es realitzaran visites domiciliàries als 56 matrimonis que s'ha detectat que viuen sols i que un membre de la parella té més de 90 anys.El projecte s'inicia aquest mes de gener de 2020. Les visites domiciliàries es faran cada 6 mesos i les trucades de seguiment cada 3 mesos.Cal dir que aquest projecte té també un vessant comunitari i de participació ciutadana, ja que es demana la col·laboració d'entitats, associacions, comunitats de veïns, farmàcies, botigues i gent del barri que puguin ajudar a detectar les possibles situacions de risc de les persones grans que viuen soles al municipi.