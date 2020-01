El temporal inunda carrers de Salou i Cambrils

Actualitzada 21/01/2020 a les 14:51

Afectació al Baix Penedès

Desperfectes i incidències al Vendrell

El temporal també afecta la zona de la Costa Daurada. El fort onatge i l'acumulació d'aigua ha obligat a tallar un carril del passeig Miramar de Salou, on l'aigua ha tornat a entrar al barri de la Salut, un punt que habitualment s'inunda quan hi ha aiguats. Aquest dimarts al matí hi ha maquinària treballant a les platges. Uns 'surfers' agosarats aprofitaven les onades a la platja de Ponent, mentre alguns propietaris s'afanyaven a protegir els seus negocis, arran de mar. Entre Salou i Cambrils, on discorren rieres, és on s'aprecia major afectació. L'avinguda de la Diputació, a Cambrils, s'ha hagut de tallar al trànsit en el tram comprès entre el camí del Corralet i el de Mas Clariana, al límit amb Salou, on la llevantada ha causat més problemes, bàsicament per cotxes atrapats en grans bassals d'aigua. Amb tot, no ha calgut fer cap tipus de rescat a la zona. A Cambrils s'han tancat els parcs del Pinaret i el del Pescador per prevenció.El delegat del Govern al Camp de Tarragona, Òscar Peris, ha demanat «prudència» i «sentit comú» a tota la població davant l'alerta pel temporal Gloria, que afecta tot el país. El delegat ha recomanat no sortir de casa si no és imprescindible, extremar les precaucions i seguir els mitjans de comunicació per estar puntualment informats de les novetats de l'episodi meteorològic i ha indicat que, fins al migdia, al Camp de Tarragona no hi ha hagut incidents destacables.En el cas de Cunit, s'han registrat onades que han superat els 3 metres, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Els carrers més propers a les platges han quedat bruts per les restes de vegetació que ha expulsat el mar. Els operaris municipals han hagut de retirar una palmera que havia caigut al passeig marítim. Els camins propers al mar que comuniquen amb les poblacions veïnes han quedat tallats per la quantitat d'aigua que s'hi ha acumulat. L'ajuntament ha demanat als veïns precaució i que evitin les zones litorals del municipi.Encara al Baix Penedès, al municipi de Calafell, els serveis municipals han estat treballant tot el matí per evitar embussos als desaigües, segons ha informat l'ajuntament. El transit ha quedat tallat pel Passeig Marítim, a la urbanització de Segur de Calafell i el mercat setmanal que es fa cada dimarts s'ha cancel·lat. A més, hi ha hagut algunes interrupcions del subministrament elèctric. El tall ha afectat l'emissora municipal Calafell Ràdio, que ha hagut de suspendre la seva emissió durant el matí.La zona del barri marítim del Vendrell, Cala Berenguer, ha estat tallada a la circulació aquesta nit per acumulació d'aigua de mar.A les 00.54 un veí del carrer Mas d'en Gual del Vendrell ha comunicat als serveis d'emergència que part del balcó de l'àtic estava caient. Al lloc dels fets s'hi han personat Bombers i Policia Local que han confirmat que els balcons de l'edifici es veuran afectats pel temporal, ja que les barretes de ferro que subjecten el formigó estan rovellades i s'haurien de restaurar.