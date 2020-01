Constantí lliura els Premis i Distincions Honorífiques de l'any 2019

Distingeixen aquelles persones que han contribuït a augmentar el bon nom del municipi amb la seva trajectòria

L'Ajuntament de Constantí ha entregat els premis i les distincions honorifiques de l’any 2019 durant els actes de la Festa Major d’hivern en honor a Sant Sebastià. L’acte de dissabte es va iniciar amb un minut de silenci per les víctimes de l’explosió a l’empresa IQOXE del passat dimarts, amb especial record al veí de Constantí Òscar Atance.Els guardons serveixen de reconeixement a aquelles persones o entitats que en mèrit a la tasca realitzada al llarg de la seva trajectòria han contribuït a augmentar el bon nom del municipi. Es va atorgar el títol de fill adoptiu a Marc Cardó, president de l’Associació d’Amics del Teatre Les Forques de Constantí i un dels grans impulsors de projectes teatrals i culturals del municipi com el Pessebre Vivent, la Passió i Dames i Vells.El Premi Centcelles al mèrit cultural va ser per a Joaquim Curull Cerón, que ha format part de nombrosos grups i projectes musicals i de diverses entitats de l’àmbit cultural, com ara l’Associació d’Amics del Teatre de Constantí.El Premi Tulcis al mèrit social ha estat per a la Asociación Mujeres Reset, nascuda a finals de juliol d’aquest any 2019, constituïda per un grup de voluntàries que ofereixen treball i ajut de manera totalment altruista, amb l’oferiment de productes de costura realitzats artesanalment per elles mateixes a diversos hospitals, principalment oncològics.Aquest any s’han concedit dos premis Tulcis al mèrit empresarial. Un d’ells ha estat per a Àngel Alejandre Duch, que ha estat nomenat recentment Director General de l’empresa Technip Iberia, en la que es va incorporar a finals dels anys 90 i on ha anat passant per diferents departaments i responsabilitats.L’altre Premi Tulcis al mèrit empresarial ha estat per Josep M. Nicolau Roselló, pagès, amb tota una vida dedicada a l’agricultura. El seu esperit emprenedor li ha permès adaptar les terres treballades durant molts anys en el cultiu de l’hortalissa, l’olivera i l’avellana, i combinar-les amb el cultiu del calçot, seguint els costums de fa més d’un segle.Finalment, també s’han concedit dos premis Tulcis al mèrit Esportiu. Un d’ells als equips infantil i Júnior del Club de Gimnàstica Estètica Constantí, que han protagonitzat una temporada brillant amb excel·lents resultats com la medalla d’or obtinguda per l’equip júnior a la primera fase de la Copa d’Espanya en la categoria del programa curt, que les ha posicionat en el primer lloc en el rànquing de l’Estat i els va valer la classificació per a la Copa del Món. L’altre premi Tulcis al mèrit Esportiu ha estat Aaron Alfonso, membre del Club d’Escacs Constantí, s’ha proclamat campió Absolut Territorial de Tarragona 2019. L’èxit li ha proporcionat el passi a la participació en el Campionat d’Espanya però també li ha obert les portes a l’obtenció automàtica d’una norma de Mestre Català, un títol que s’aconsegueix per una acumulació de tres mèrits al llarg del temps. Aaron Alfonso es converteix en el primer jugador del Club d’Escacs Constantí que aconsegueix aquesta fita, el que suposa un gran mèrit per al jove i per al club.