El temporal ha provocat diverses afectacions ferroviàries a Catalunya

Actualitzada 21/01/2020 a les 10:55

Circulació interrompuda entre Els Guiamets i Móra la Nova per condicions meteorològiques adverses que han provocat la caiguda d'un arbre a zona de vies. — R15 Rodalies (@rod15cat) January 21, 2020

La circulació de la R15 es troba tallada entre els Guiamets i Móra la Nova arran de la caiguda d'un arbre a les vies. El temporal que afecta la Península està causant estralls a tot el territori amb inundacions, arbres caiguts i d'altres incidències.Renfe ha informat que es registren retards d'entre 15 i 30 minuts a l'AVE per limitacions de velocitat derivades del temporal. A més, està tallada l'R2 Nord i l'R11 per un arbre a la catenària entre Llinars i Sant Celoni. D'altra banda, la passarel·la d'intercomunicació de l'estació Aeroport amb la terminal 2 està tancada, i hi ha un servei substitutori amb autobús. També hi ha afectacions a l'R11 entre Maçanet i Figueres, així com entre Vilassar i Mataró, on se circula per via única des de l'inici del servei. Aquesta última incidència afecta les línies R1 i RG1, amb demores de 30 minuts de mitjana.