'Changes', el debut de La Chica del Mono

Actualitzada 20/01/2020 a les 22:22

Inquieta, lliure i atrevida com un mico. Així es defineix Txell Mas, alter ego de La Chica del Mono, que aquest dilluns ha presentat el seu primer treball discogràfic, Changes. Es tracta d’un repertori de deu cançons en anglès que ella mateixa descriu com «del gènere folk romàntic, introspectiu i acústic, amb sons que es caracteritzen per ser més aviat suaus i melòdics, creant una atmosfera profunda».

La Chica del Mono, una mestra cambrilenca resident a Tarragona, va iniciar-se en el món de la música de ben petita, sobretot influenciada pel seu avi, Josep Maria Mas, «un artista polifacètic, músic, escultor i pintor de qui sempre dic que porto l’ADN».

La Txell Va estudiar guitarra i cant a l’escola de música, però ho va acabar deixant córrer, perquè, recorda, la formació reglada no li va acabar de fer el pes. Al cap dels anys, va recuperar l’afició per la guitarra i, després de viure una experiència personal que la va marcar fortament, va decidir bolcar-se en l’instrument i apostar per allò que sempre li havia agradat. «Passaven moltes coses molt ràpidament, i en el moment en què vaig poder seure i estar tranquil·la, vaig pensar que era el moment», recorda.

Així va néixer Changes, el seu primer treball, que la mateixa Txell defineix com molt intimista. «Sóc una mica romàntica, i per molt que de vegades em vulgui fer la dura i fer alguna cosa més roquera, sempre acabo amb un to més aviat dolç», admet.

Pel que fa als seus referents musicals, explica que va créixer «escoltant una mica de tot», però que li agrada especialment «la música seixantera, setantera i vuitantera, que és la que portaven els pares al cotxe». Això no obstant, apunta que a dia d’avui el que l’atrau més és el folk fusionat amb una mica de pop acústic, «que és bastant el que també faig jo».

Ella mateixa és compositora de la música i la lletra dels temes, una feina que, assegura, va tenir moments d’alta productivitat: «les cançons van sortir molt ràpid, recordo un dia que en vaig fer tres».

Juntament amb el treball musical, la Txell va dissenyar també la seva imatge de marca, una granota (mono en castellà) sobre la qual va escriure els títols de les seves cançons, i amb la qual se sent del tot identificada, jugant d’aquesta manera també amb el nom de l’animal: «soc una mica mico», admet la cantant i compositora cambrilenca.

Ara, amb el treball ja publicat, La Chica del Mono assegura que confia que les xarxes socials, els mitjans i, sobretot, «el tu a tu», l’ajudin a que pugui fer camí. De totes maneres, assegura no pensar massa «en el més enllà» i confiar en que «les coses, si estan treballades, aniran sortint soles». El que s’imposa a si mateixa, conclou, és «anar treballant molt, a poc a poc i sense estrès».

Changes, de La Chica del Mono, ja es pot escoltar sencer a través de la pàgina web de l’autora (www.lachicadelmono.com), Spotify i Youtube.