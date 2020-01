Bombers atén 25 avisos al Camp de Tarragona i l'Ebre pel temporal

Protecció Civil ha rebut 4.402 trucades fins les vuit del matí

TEMPORAL | La @policiaporttgn ha senyalitzat els accessos a la Platja dels Prats i a l’espigó de la Pineda, al terme municipal de #Vilaseca, per evitar possible accidents a causa del fort onatge. pic.twitter.com/0jixcxR47n — Port de Tarragona (@PortdeTarragona) January 20, 2020

20/01/20 Gandesa, Terra Alta pic.twitter.com/m1xD31ssbs — Agnès Pepiol Cuevas (@agnespepiol) January 21, 2020

Missatge fals sobre la suspensió classes

Els Bombers han atès des de les deu de la nit d'aquest dilluns fins a les set del matí de dimarts 208 serveis relacionats amb conseqüències del temporal Glòria, segons ha explicat el cos d'emergències. L'episodi, que es preveu que s'allargui fins al dijous, va començar el diumenge a les nou del matí. D'aquests, 25 corresponen al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La majoria són per avisos de arbres caiguts, inundacions de baixos i caiguda d'objectes a la via pública.Protecció Civil ha rebut 4.402 trucades fins les vuit del matí, la majoria al Barcelonès i al Maresme. D'aquestes, 87 provenen del Baix Penedès i 71 del Tarragonès.A les poblacions de costa com Tarragona, Altafulla o la Pineda de Vila-seca, s'ha activats els plans d'emergència i s'han tancat els accessos als passeig marítims per fort onatge.El temporal Glòria ha portat a la Península pluges intenses, fortes ratxes de vent i acumulacions de neu, com és el cas de la Terra Alta on la cota de neu oscil·la entre 400-700 metres.Protecció Civil també alerta que corren missatges falsos per les xarxes socials relatius a suspensió de classes i recorda la importància d'informar-se per canals oficials i no compartir informació rebuda a través de WhatsApp o Telegram sense contrastar-la.