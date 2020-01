La neu i el vent regnen en l'inici de la borrasca 'Glòria' al Camp de Tarragona

Actualitzada 20/01/2020 a les 23:34

El Servei Català de Trànsit va informar ahir que hi va haver deu carreteres afectades per vent o neu a Catalunya a causa del temporal Glòria, set d’elles a la comarca de la Terra Alta. Les màquines llevaneus van treballar per carreteres locals de Gandesa i Batea i també en algun tram de la C-43. La C-44 a l’Hospitalet de l’Infant es trobava tallada entre els quilòmetres 9 i 26. El SCT va demanar precaució a l’hora de circular per neu o gel a: la C-43 a Gandesa; l’N-240 a Gandesa; la T-330 entre Arnes i Prat de Comte; la T-334 entre Horta de Sant Joan i Bot; la TV-3531 entre Gandesa i Bot, i la TV-7231 entre Gandesa i Vilalba.

Tot el transport escolar de la Terra Alta estava suspès ahir al matí a causa de la neu, segons informava el Consell Comarcal. El temporal també va obligar a tancar centres escolars de diversos municipis de la comarca, concretament l’Institut Escola de Batea, amb 260 alumnes afectats; l’escola de Caseres, amb 9 alumnes afectats; a la Pobla de Massaluca, amb 13, i al Prat de Comte, amb 11 alumnes afectats. No van poder arribar mestres a les escoles. L’Arxiu Comarcal també es va veure obligat a tancar.

Alhora, va nevar a Tivissa i a Falset. Al voltant de les 13 hores, la neu va fer acte de presència a Prades. Alguns veïns van compartir imatges de la nevada, que va arribar a la població del Baix Camp amb força. El vent seguia entre moderat i fort amb cops molt intensos a la meitat nord del litoral i el prelitoral i a punts de les Terres de l’Ebre, el Pirineu i el Prepirineu.

La nevada més important va caure al massís dels Ports, amb 28 centímetres entre diumenge i dilluns al Parc Natural, a 1.055 metres, i 11 a Horta de Sant Joan, a 488 metres. Pel que fa al temporal de mar, les onades van superar els quatre metres a molts llocs i és previst que ho facin fins demà dimecres.

Pla d’Actuació Municipal

L’Ajuntament de Tarragona va activar ja al matí el Pla d’Actuació Municipal (PAM), en fase d’alerta, per risc de fort onatge. La Policia Portuària del Port de Tarragona va tancar l’accés a l’Escullera a causa del fort temporal amb grans onades. El consistori recomanava no banyar-se ni quedar-se a la vora del mar, així com allunyar-se de l’escullera i dels passejos marítims a causa de l’important temporal marítim.

Per la seva banda, l’Ajuntament d’Altafulla va activar diversos mecanismes preventius davant la previsió de fortes pluges acompanyada de llevantada per temporal. En aquest sentit, es van tancar els accessos a les platges del Fortí i a la Cala del Canyadell, així com també es va recomanar no acostar-se a l’espigó de la Roca del Gaià, així com extremar les precaucions en els accessos i estacionaments a soterranis.

Precisament ahir van caure diversos arbres i es van inundar diversos carrers, especialment els passejos marítims. D’aquesta manera, es van veure imatges de tota mena. Un arbre de grans dimensions va fer cap a terra a causa del fort vent a la plaça Verdaguer de Tarragona. Va passar el mateix a Altafulla en diverses vies. En municipis costaners com l’Ampolla les onades van fer incrementar el nivell de l’aigua de manera notable.

També es va fer notar el temporal especialment a la costa del Baix Penedès. El vent va arrencar arbres en diversos indrets de Calafell o una palmera al passeig de Cunit. També va tombar contenidors i, fins i tot, va esfondrar panells publicitaris al Vendrell, a la platja de Sant Salvador. A l’avinguda de Brisamar de Coma-ruga va caure-hi un pi.

Al tancament d’aquesta edició, els efectes es feien notar especialment en la mida de les onades. La llevantada va provocar que l’aigua del mar guanyés espai a les platges del Vendrell, de la mateixa manera que s’ha pogut veure en altres ocasions. Les autoritats van aixecar dunes de sorra a mode de barrera a les diferents entrades del passeig de Sant Salvador, Coma-ruga i el Francàs.

Es preveu que avui arribi la pitjor part de la borrasca a Catalunya. Algunes de les muntanyes de l’interior del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre s’aixecaran aquest matí emblanquinades després de les nevades intenses d’ahir.