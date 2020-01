L'antiga casa del director de l'Alberg Casa Gran serà un Centre Obert

L’Ajuntament d’Altafulla i la Generalitat de Catalunya arriben a un acord de cessió

L’antiga casa del director de l’Alberg Casa Gran d’Altafulla serà, en el futur, un Centre Obert. Així ho estipula l’acord a què han arribat l’Ajuntament del municipi i la Generalitat de Catalunya.

El coalcalde de l’Ajuntament d’Altafulla i responsable de l’àrea de Joventut, Jordi Molinera, i el director general de l’Agència Catalana de Joventut de la Generalitat de Catalunya, Francesc Poch, van arribar a un acord per la cessió de l’immoble, de titularitat de la Generalitat, per ús municipal, durant una reunió que van mantenir dijous passat.

D’aquesta manera, l’acord de cessió permetrà traslladar el servei de Centre Obert a l’antiga casa on residia el director de l’Alberg, amb l’objectiu de gaudir d’una major superfície i independència i, al mateix temps ampliar l’espai de Càritas Altafulla en el mateix edifici que ocupa actualment el centre i que limita amb les antigues escoles Teresa Manero. El consistori reprèn així el programa que es va plantejar durant l’anterior mandat, quan l’any 2017 la regidoria de Joventut també l’ocupava Jordi Molinera. Segons ha informat el govern municipal, aleshores ja es va començar a treballar en aquest sentit amb qui era responsable de l’àrea al govern català, Marta Vilalta, que no els va posar cap impediment per iniciar els tràmits per cedir l’espai al municipi, però per tirar endavant requeria de l’aprovació del ple de l’Ajuntament. «Un suport que no va rebre, i que va obligar a aturar unes negociacions que ara ha recuperat el nou equip de govern», recull el consistori. Per Jordi Molinera, la nova ubicació n’ampliarà la superfície, i el dotarà d’una major independència, al mateix temps, que permetrà que Càritas, amb qui comparteix espai a dia d’avui a l’actual edifici de les antigues escoles de música, adjacent a les escoles Teresa Manero, pugui fer ús de tot l’edifici. A més, l’antiga casa del director de l’Alberg ocupa un dels edificis del carrer Sant Martí que, des de fa vuit anys, no se li dona cap ús.