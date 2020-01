IQOXE tindria un «magatzem il·legal» que no figura als plànols, segons un treballador

Dintre hi hauria diversos productes inflamables, l'estat del qual es desconeix després de l'explosió de dimarts

Actualitzada 20/01/2020 a les 11:31

La planta d'IQOXE a la Canonja albergaria un «magatzem il·legal amb productes inflamables», el qual no consta als plànols de la fàbrica, segons ha alertat un treballador de l'empresa que ha volgut restar en l'anonimat. Les informacions s'han conegut dies després de l'explosió, que va tenir lloc el dimarts 14 de gener, en un dels reactors de la companyia líder en la producció d'etilè al polígon sud de Tarragona.Aquest operari assegura que el magatzem «és una zona amagada, que no està considerada als plànols de la fàbrica i que al pla d'emergència està considerada com una zona inert». Allí hi hauria «tonelades de productes», entre ells, sosa, àcid o metanol, que «són incompatibles d'estar junts al mateix magatzem».El treballador explica que «no sabem en quines condicions està emmagatzemat o si hi ha hagut algun abocament» per culpa de l'explosió. «La zona hauria d'estar precintada», afegeix. A més a més, denuncia que no s'hagi avisat als Bombers de l'existència d'aquesta instal·lació secreta i constata que se'ls ha posat «en perill».A aquesta denuncia s'afegeix les retallades en l'àmbit de manteniment i de contractació de personal des que IQA es va convertir en IQOXE, fet que feia saltar les alarmes entre els treballadors. La companyia manté que la plantilla era l'adequada a causa de la reducció de l'activitat de la planta per baixa demanda al mercat europeu.