Gairebé 200 persones participen en la XVI Festa de l'Oli de Vandellòs

Tots els participants van poder gaudir per 4 euros d’un esmorzar popular

Actualitzada 20/01/2020 a les 16:18

Prop de 200 persones van participar ahir diumenge, 19 de gener, en la XVI Festa de l’Oli de Vandellòs, segons ha explicat la Cooperativa Agrícola de Vandellòs, que va organitzar aquesta jornada gastronòmica a les seves instal·lacions, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.Entre aquestes persones, hi havia l'alcalde de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Alfons Garcia, i diversos regidors del consistori; el president de la Cooperativa Agrícola de Vandellòs, Agustí Margalef; el director dels Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a Tarragona, Àngel Xifré; i el diputat Carles Pellicer en representació de la Diputació de Tarragona.Tots els participants van poder gaudir per 4 euros d’un esmorzar popular en què, a més de tastar l’oli nou de la Cooperativa, van menjar pa torrat, llonganissa, cansalada, arengades; i van beure vi negre i aigua. De l’elaboració de l’allioli se’n van encarregar sis veïns del municipi.Després de l’esmorzar, hi va haver un sorteig d’una cistella amb productes de l’Agrobotiga. La tirada oberta de bitlles, prevista a partir de les 11 h, es va haver d’anul·lar a causa de la pluja.