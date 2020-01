Finalitza la festa major de Sant Sebastià de Puigdelfí

Entre els actes festius va destacar també la bona participació en la cercavila popular i del tradicional correfoc

Amb una sala plena de gom a gom, l’expilot de motociclisme i actual director de l’Equip Estrella Galicia de Moto2, Joan Olivé, va donar, amb el seu pregó, el tret de sortida oficial a la festa major de Sant Sebastià de Puigdelfí. Olivé, que de ben petit va anar a viure a Perafort i que sempre s’hi ha mantingut vinculat, va parlar de les vivències de la seva infància pels carrers del poble. Així va recordar com tombava en bici pels camins i carrers de Perafort i Puigdelfí amb els seus amics, o com es va iniciar en el món del motociclisme en uns terrenys del municipi, on la família li va construir una pista perquè pogués practicar.Amb un to distés i, tal com va dir, «amb la tranquil·litat de saber que estàs entre amics», l’expilot de motociclisme va parlar també de com els veïns i veïnes van estar presents des del primer moment, en els seus assoliments professionals. «Heu estat al meu costat i m’heu donat el suport necessari per arribar a complir el meu somni, com quan em vaig convertir en el campió d’Espanya més jove de la història en la categoria de 125», va explicar.Finalitzat el pregó, va ser el torn del sopar de gala, un acte que s’ha convertit gairebé en una cita obligada entre els veïns i veïnes, els quals aprofiten l’ocasió per reunir-se i compartir una estona junts. Aquest sopar, que va comptar amb la participació de prop d’un centenar de persones, va estar amenitzat per la música del Duet Irene Colmenero & Andreu Dexeus.Durant el cap de setmana, els actes amb motiu de la festa major de Sant Sebastià van continuar amb algunes de les propostes que any rere any, tenen més bona acollida. Aquest és el cas de l’esmorzar popular celebrat dissabte al matí i durant el qual desenes d’habitants van poder menjar pa torrat amb llonganissa i cansalada. Per la seva banda, a més, els més joves del municipi van poder gaudir amb les activitats del parc infantil, en què s’hi incloïen inflables, pintacares i un bou mecànic, entre altres activitats.El mateix dissabte van tenir lloc dues propostes que habitualment, també tenen unabona acollida. Una d’elles és la cercavila popular en què hi van participar la Llumeneta, les Avellanes i la Llumeneta’s Band de Perafort, a més de diferents colles vingudes d’altres pobles i ciutats del territori, com la Colla Gegantera Dominiques, la Colla Gegantera del Catllar, la Geganta Frida de Tarragona i elsGegants de Vistabella. L’altra activitat celebrada dissabte i que va comptar amb bona participació, va ser el sopar de motxilla que va anar seguit del ball de nit amb el grup Shákata.Diumenge al matí va ser el torn dels actes religiosos i més tradicionals d’aquesta celebració.En aquest sentit, a les 12.30 hores i des de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, va començar l’anada a l’ofici. Els grallers del Morell van acompanyar les autoritats i els veïns i veïnes que s’hi van sumar, fins a l’Església de Sant Sebastià. Un cop allà, va tenir lloc la missa solemne en honor al patró i en la que hi va participar la coral PradesCor. Enguany i com a novetat abans d’aquesta missa, es va fer una recollida de joguines noves que es lliuraran a Càrites Diocesana.La tarda va seguir amb la representació teatral «1, 2, 3... Rodant!» que va tenir lloc al Casal Municipal i, tot seguit i des de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, es va celebrar el tradicional correfoc, a càrrec dels Diables de Perafort i dels Diables de Riudoms que va arribar fins a l’Església on es va fer la traca final, amb la que habitualment es clou la celebració d’aquesta festa major. Tot i això, aquest dilluns, dia del patró, el municipi ha acollit un últim acte, l’espectacle musical Rock Cat en Família.