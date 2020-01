Altafulla tanca els accessos a les platges del Fortí i Canyadell

El consistori recomana no acostar-se a l’espigó de la Roca del Gaià

Actualitzada 20/01/2020 a les 15:20

L’Ajuntament d’Altafulla ha activat diversos mecanismes preventius davant la previsió de fortes pluges acompanyada de llevantada per temporal que porta com a nom Gloria. En aquest sentit, s’han tancat els accessos a les platges del Fortí i a la Cala del Canyadell, així com també s’ha recomanat no acostar-se a l’espigó de la Roca del Gaià.

Des de l’Ajuntament, es demana a la ciutadania que respecti i acati tots els indicatius, senyals i avisos d’emergència, que s’extremin les precaucions en els accessos i estacionaments a soterranis, i també que es redueixi al màxim el trànsit de vianants i de vehicles en vies inundables.

A més a més, d’adoptar mesures preventives en habitatges, comerços i serveis situats en plantes baixes i/o que tinguin plantes semisoterrades o soterrades, i que en cas des situacions d’avaries d’enllumenat públic o particular cal que s’adrecin a la Policia Local d’Altafulla o que truquin al telèfon d’emergències 112.

Des del consistori, també es demana que s’estigui alerta a la previsió meteorològica i als avisos, recomanacions i consells d’autoprotecció que s’ofereixen des dels mitjans de comunicació i també des dels canals d’informació de l’Ajuntament i de la Policia Local.