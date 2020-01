Vila-seca celebra un any més la cursa de pallassos de la festa major

L'acte ha estat amenitzat per la companyia Puça Espectacles i ha reunit a moltes famílies

18/01/2020 a les 13:45

La plaça de Voltes de Vila-seca ha estat un any més l'epicentre de la cursa de pallassos i pallasses 'Joan Busquets' que ja s'ha convertit en una tradició de la festa major d'hivern de la localitat.L'acte previst per aquest dissabte a matí s'ha capgirat una mica respecte de l'establert al programa de festes, i el taller de maquillatge de pallassos s'ha fet abans de la disputa de la cursa i que ha provocat una llarga cua de nens que volien tenir la cara pintada per a l'ocasió.La 'competició' ha comptat aquest any amb la novetat de tres llebres obrint camí de les tres voltes al petit recorregut pels carrers del centre de Vila-seca.A la plaça, la companyia Puça Espectacles ha estat l'encarregada de posar-hi l'animació, amb el taler de maquillatge, la distribució de dorsals i també amb un acte de record a Joan Busquets, convertint caixes de cartó en pallassos improvisats gràcies a globus vermells. Les caixes han servit per a fer una foto de família amb el públic.Com cada any, l'acte ha aconseguit reunir un bon nombre de famílies, moltes d'elles disfressades de pallasso, per participar en la cursa i a l'espectacle d'animació posterior.