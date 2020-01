Tarragona i la Canonja clamen al carrer per mesures que evitin nous accidents

El portaveu del govern municipal, Xavi Puig, diu que «la ciutat ha d’alçar la veu per reclamar més seguretat per part de la indústria química»

La plaça de la Constitució de Bonavista es va convertir ahir diumenge al matí en el punt neuràlgic de la reivindicació ciutadana de Tarragona i la Canonja per aconseguir una major seguretat en la indústria química i la reclamació de millores en el protocol d’actuació en cas d’accidents com el que el passat dimarts a IQOXE va causar la mort de tres persones i diversos ferits, i que va provocar situacions de pànic, de manera especial en els barris i poblacions més pròximes al lloc de l’explosió. Veïns de la Canonja, que portaven una pancarta amb el lema «Volem respirar i viure», es van sumar a la convocatòria de l’Associació de Veïns de Bonavista, que va finalitzar en el camp de futbol municipal, des d’on es contempla un sector del polígon sud. Prop de 1.500 persones va participar en la concentració i la posterior marxa pels carrers del barri, tot i la lleugera pluja que queia sobre la ciutat. La protesta va ser un clam a favor d’augmentar la seguretat i el contingut del PLASEQCAT.

La presidenta de l’Associació de Veïns de Bonavista, Loli Gutiérrez, va recordar que l’entitat està recollint documentació dels veïns que van resultar afectats per l’explosió així com dels habitatges, sobretot els localitzats als carrers del barri U, Dos i Tres, en els quals van aparèixer esquerdes. Les valoracions les entregarà «a l’assegurança d’IQOXE», va dir. Per altra banda, l’entitat presentarà una denúncia davant dels Mossos d’Esquadra, «demanant responsabilitats».

Gutièrrez va manifestar que «volem respostes» i, amb relació amb el funcionament del protocol de seguretat, va subratllar que «no ens conformem amb el fet que ens diguin que hi va haver una cadena d’errors».

Gutiérez és favorable al fet que sonin les sirenes quan es produeixi un incident com el del passat dimarts i va recordar que els diumenges al matí, amb motiu del mercadet que se celebra al barri, «hi ha molta gent i visitants que no coneix el PLASEQCAT», per la qual cosa també va mostrar la preocupació de l’entitat. Tot i això, la presidenta de l’associació va afirmar que «l’Ajuntament està treballant en relació amb el mercadet».

El conjunt de formacions polítiques del consistori de Tarragona, encapçalades per l’alcalde Pau Ricomà, van participar en la manifestació. Ricomà va manifestar que «fets com aquest no poden tornar a passar», mentre que el portaveu del govern municipal, Xavi Puig, va declarar que l’assistència a la concentració de Bonavista té com a objectiu «donar suport als veïns i fer costat a les famílies de les persones que han perdut la vida i que van resultar ferides» per l’explosió, «amb qui compartim les seves reclamacions». Puig va dir que «la ciutat ha d’alçar la veu per reclamar més seguretat per part de la indústria química i la millora dels protocols per part de les administracions». L’Ajuntament reclama «millores en les alertes a la població i que aquestes es puguin rebre via mòbil per evitar l’angoixa a molta gent».

Reapareix la Verge del Polígon

Ángel Juárez, president de la Coordinadora d’Entitats de Tarragona (CET) –que engloba a més d’un centenar d’organitzacions transversals–, va manifestar al seu torn que fets com el del passat dimarts «són previsibles» i «el que va succeir és com el conte del llop, que al final arriba». «Podia haver estat molt pitjor i, per sort, després de molts anys ha reaparegut la Verge del Polígon». Juárez va apuntar que «una setmana abans hi havia setanta persones a la planta i, dins de la tragèdia, amb tres morts i persones ferides, encara podem dir que hem tingut sort perquè avui podríem estar parlant de molts més morts». «Seguim estant com sempre i encara sort que els polítics han reconegut que la seguretat no ha funcionat com caldria i que s’ha de revisar el protocol», va dir Juárez, qui va afirmar que «no hi ha marxa enrere».

Preguntat pel pla d’evacuació i confinament que s’ha d’aplicar en l’àmbit del mercadet de Bonavista, on els diumenges es concentren milers de persones entre paradistes i compradors, i fins i tot turistes els estius, Juárez va dir que «hi ha un projecte, que és bastant complet, però que està en un calaix, quan estem parlant d’un tema molt seriós». «Fa trenta anys que demanem que les coses funcionin bé, perquè el mercadet està a pocs metres de distància de la indústria química i un dia pot haver-hi una catàstrofe». «No pot ser que la gent no sàpiga que fer», va dir.