La Setmana Medieval de Montblanc estrenarà un espectacle dedicat a les dones i una cursa de cavalls

L'organització de la Setmana Medieval ha programat una «emocionant» cursa de cavalls al baluard de Santa Anna durant el primer cap de setmana. També se celebraran els concerts de les Nits Malignes, en els quals actuaran els grups Impuls, Segis i Fiando Temas i es recuperaran les escenes de la vida medieval, que tindran lloc el dissabte 18 d'abril a la nit. Els visitants podran veure les diverses escenes pels carrers del centre històric de Montblanc que se centraran en l'alimentació en l'època medieval. La representació teatral de 'Dones de Llegenda' es farà el 26 d'abril. El nou espectacle, que serà la cloenda del certamen, posarà en relleu el paper social de les dones a l'Edat Mitjana. Pel que fa a la Llegenda de Sant Jordi, enguany, se celebrarà el 25 d'abril. Durant el segon cap de setmana de la festa, també s'han programat els espectacles de carrer, la Dracum Nocte, el Sopar Medieval o l'entrega de credencials.L'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi de Montblanc va celebrar aquest dissabte a la nit el tradicional sopar de l'elecció de la Princesa i Sant Jordi, en el qual els socis de l'entitat organitzadora voten els candidats i candidates a representar els principals protagonistes de la festa. La gala es va celebrar al pavelló del Casal Montblanquí i va acollir mig miler de persones. Ussama Cantillo Muhir serà el Sant Jordi de la XXXIII Setmana Medieval i Ana Navarro la Princesa. Ella va ser escollida entre dotze candidates, mentre que ell va ser l'únic candidat. El cartell d'aquesta edició està basat en una imatge de la fotògrafa reusenca Marta Kubalik i el protagonitzen els col·lectius que fan possible la festa any rere any. Hi apareixen dotze persones que representen els grups de banderes, tambors, flautes, trompetes, dúcties, faranduleres, estàndards, bufons, cavallers, gent del poble, nobles i genets. I també n'és protagonista un cavall de les comitives.El president de l'Associació Medieval, Joan López, ha explicat que «aquesta imatge és un homenatge a la implicació dels centenars de persones que, amb molta feina i il·lusió, fan possible que cada any se celebri la Setmana Medieval». «Hem buscat que aquest cop no hi apareguin els protagonistes més icònics. És una mostra de la vitalitat de la festa, així com de la seva transversalitat generacional», ha tancat.