Una vuitantena d'actes conformen la Festa Major d'hivern de Salou 2020

Una vuitantena d’actes conformen, enguany, el programa de la Festa Major d’hivern 2020 de Salou. Es tracta d’una programació que satisfarà públics de totes les edats i gustos, entre els dies 23 de gener i el 3 de febrer, ambdós inclosos. El tret de sortida serà el pregó, el proper divendres, 24 de gener, a les 20.30 h, al Teatre Auditori de Salou (TAS), la lectura del qual anirà a càrrec de la jove actriu tarragonina Júlia Creus, famosa pel seu paper a la popular sèrie Merlí, de TV3. Segons ha manifestat l’alcalde de Salou, Pere Granados, «des de l’Ajuntament, volem donar el màxim impuls a la gent jove, que aporta idees noves i originals, a la vegada que té un gran talent i és la pedrera del futur».

En el decurs de l’acte del pregó tindrà lloc la presentació de les pubilles i l’hereu de la Festa Major de Salou 2020, que són: Claudia Isabel Utrera, Sam de la Torre, Giulietta Amado, Ginevra Mohedano, Nerea Rabelo, Antia Vila, Eva Pacheco, Emma Nasarre, Julia Nasarre i Ivan García. Seguidament, es donarà pas a la gran traca d’inici de festes. La mateixa nit del 24, al TAS, es podrà gaudir, de manera gratuïta, de la gala d’humor, a càrrec de l’humorista Toni Rodríguez, a les 23 h. I, a les 00.30 h, de la Festa Loca Latino, a l’Envelat (parc de Manuel Albinyana). El regidor de l’àrea de Serveis Culturals de l’Ajuntament de Salou, Xavier Montalà, ha explicat que «enguany, augmenta el nombre de dies de festa i d’activitats, que seran de caire institucional, cultural, festiu, musical i social». Així, s’ha afegit al gruix de dies de la Festa Major el dijous, 23 de gener, una data que comptarà amb la celebració d’un gran concert a l’Envelat, a partir de les 22 hores. Actuaran els grups Luand, guanyadors de la 4a edició del concurs musical de Salou «La Cançó de l’Estiu», de TAC 12; Porto Bello, un mix d’estils de tots els racons del món i de la cultura catalana de soca-rel; i Band the Cool, amb les millors versions.

El dissabte, 25 de gener, se celebrarà la cercavila d’elements populars per diversos carrers del municipi, a les 11 hores. Tot seguit tindrà lloc el ball de lluïment del seguici festiu a la Torre Vella de Salou. En aquest espai, el batlle Pere Granados, juntament amb la resta dels membres de la Corporació, oferirà la seva rebuda a les entitats i associacions salouenques, amb motiu de la Festa Major, un acte que serà amenitzat pel grup musical Blue Alley Quintet. A la tarda, de 17 a 20 h, tindrà lloc la XIII Mostra i tallers per a petits i grans de la Xarxa de Cultura Tradicional Catalana de Salou, amb activitats i actuacions dels grups festius del municipi. Entre les actuacions musicals, cal destacar el concert del grup Camela, que tindrà lloc el mateix dissabte, dia 25, a les 23 hores, a l’Envelat. L’accés serà amb invitació, que es podrà recollir a partir del 20 de gener a l’oficina de l’àrea de Serveis Culturals de l’Ajuntament de Salou (situada al Passadís del TAS), de dilluns a divendres, de 10 a 14 h. Després del concert, es podrà gaudir de la Festa Disco Afterparty, amb la locutora de fórmula Loca FM i Loca Latino, Gema Tajadura. El ball de colles, amb l’orquestra Nueva Alaska i l’actuació dels Atabaladors de Salou, se celebrarà el dijous, 30 de gener, a l’Envelat; seguit de la Gran Festa Disco colles FM’20, al mateix espai. L’Envelat també acollirà l’actuació d’artistes locals a la Salou’s Youth Night, el dimecres, 29 de gener; el gran ball amb l’orquestra Alldara Show i la Festa Disco Fluor Cós Blanc, el divendres, 31; així com el ball de fi de festa amb l’orquestra Nova Blanes, el diumenge, dia 2 de febrer.

Així mateix, es duran a terme diversos actes sardanístics i altres que tenen com a protagonistes els elements festius del municipi, com la XXXIV Trobada de Gegants, el diumenge, 26, a les 11.30 h. La Mulassa sortirà al carrer per celebrar el seu 10è aniversari, el divendres, 31. I la Morena també celebra 10 anys i es preveu que surti a la cercavila del dissabte, 25, i al correfoc del diumenge, dia 2 de febrer. El proper diumenge, 26 de gener, es representarà l’obra «Rulos y caviar del Bueno», una peça escrita per José María Azabal i dirigida per Lydia Wagner, que escenificarà el grup Associació Teatre, a les 20.30 h, al TAS. Cal recordar que totes les activitats són de caràcter gratuït i amb aforament limitat.



El dia gran de la Festa Major d'hivern de Salou serà el dissabte, 1 de febrer, amb la celebració del Cós Blanc que, enguany, compleix 40 anys. Amb motiu de la celebració del 40 aniversari de la festa del Cós Blanc, s'ha dut a terme el redisseny amb un nou estil, d'acord amb el programa. La gran festa es farà el divendres, 31 de gener, a l'Envelat. Hi haurà ball amb animació infantil, i els infants es podran fotografiar amb les mascotes del club. A les 18.30 h, s'iniciarà el compte enrere per gaudir de l'espectacular pluja de confeti. Cal destacar, també: la Biblioteca, el dimecres, 22 de gener; amb noves atraccions i molta diversió (xocolatada d'inauguració el divendres, 24, a les 17.30 h); el dissabte, 25, a les 18 h; el torneig de petanca, el diumenge, 26 de gener; l'espectacle infantil, el dimecres, 29 de gener; entre d'altres tallers i activitats que es duen a terme des de la regidoria d'Infància i l'àrea de Serveis Culturals. El dimecres, 29 de gener, tindrà lloc a la Sala Xavier Turull de l'Escola Municipal de Música. El dijous, 30 de gener, a la sala Costa Daurada del Centre Cívic. I el diumenge, 2 de febrer, tindrà lloc a l'Església de Santa Maria del Mar de Salou, a les 12 h; i, a les 13.30 h, al Club Nàutic de Salou, al preu d'1 euro. El proper dijous, 30 de gener, a les 19 h, a la Torre Vella. També es retrà un altre, amb berenar i ball, el dilluns, 27 de gener. L'aforament és limitat. La recollida d'invitacions és el 21 i 22 de gener, de 10 a 13 h, al passadís del TAS. Aquest acte és dirigit a la ciutadania jubilada i empadronada a Salou i a membres de les associacions municipals de Gent Gran del municipi. Una de les novetats d'enguany és la venda d'una l'Envelat de la Festa Major, que es podrà adquirir per 1 euro, evitant, així, l'acumulació de plàstics al llarg de tota la festa. També es trobarà a disposició de la ciutadania el, situat a l'Envelat, que té com a finalitat informar i acompanyar la població davant les situacions de violència sexista i qualsevol tipus de discriminació. Aquest punt funcionarà els dies 24, 30 i 31 de gener. A més, es reforçaran els punts informatius