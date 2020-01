El Patronat Municipal de Turisme de Salou es promociona a Minsk

Aquest any 2020 la capital de Bielorússia tindrà dos vols directes a Reus a la setmana del 4 de juny al 24 de setembre

Actualitzada 18/01/2020 a les 11:11

El Patronat Municipal de Turisme de Salou, a través del tècnic de promoció David Portero, ha dut a terme diverses accions promocionals a la ciutat de Minsk, aquesta setmana, els dies 15 i 16 de gener. Cal dir que aquest any 2020, com a novetat, la capital de Bielorússia tindrà vols directes a Reus, a través de la companyia aèria local Belavia, dos dies a la setmana (dijous i diumenge), des del 4 de juny i fins al 24 de setembre.



Per tal d’incentivar les vendes d’aquest nou trajecte, l’entitat salouenca ha realitzat dues presentacions i unamb els turoperadors locals Intercity i Airbel Service. Juntament amb Salou, també hi han participat en aquestes accions promocionals: Costa Daurada, Viajes Olympia, Ohtels, Grupo Blaumar, Best Hotels, Grupo Estival i PortAventura World.Aquest nou trajecte Minsk – Reus serà d’un total de 3 hores i 45 minuts; i comptarà amb 360 places setmanals, 300 de les quals vindran via turoperadors, empaquetats amb hotel. Actualment, també hi ha vols directes a Barcelona, durant tot l’any.

Cal destacar que Salou ha estat apostant per aquest mercat en aquests últims quatre anys, realitzant diverses accions promocionals.