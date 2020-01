Vila-seca es prepara per celebrar les tradicionals curses de cavalls diumenge

El tret de sortida de la Festa Major de Sant Antoni es va llençar ahir amb el pregó a càrrec del doctor en Ciències Ambientals, Martí Boada

Actualitzada 17/01/2020 a les 09:10

El doctor en Ciències Ambientals Martí Boada era ahir l’encarregat d’obrir la Festa Major de Sant Antoni de Vila-seca amb el seu pregó a l’Auditori Josep Carreras. El municipi enceta així un cap de setmana ple d’activitats que viurà el seu moment àlgid amb el Tradicional Cós de Sant Antoni.

Avui divendres el matí estarà marcat per la celebració dels Tres Tombs de Sant Antoni. La concentració de cavalls, carros i cavalleries serà a dos quarts de dotze a l’avinguda de la Generalitat. A les dotze, començarà l’itinerari dels Tres Tombs en un recorregut que anirà des de l’avinguda de la Generalitat fins al carrer del Castell. La concentració de mascotes i animals domèstics per a la seva benedicció serà entre les 12.45 i les 13 hores al carrer de Sant Antoni cantonada amb el carrer de la Font.

Demà dissabte hi haurà l’esperada Cursa de Pallassos i Pallasses Joan Busquets a partir de les onze del matí i a dos quarts d’una, l’actuació castellera amb els Xiquets de Vila-seca a la plaça de l’Església.

A dos quarts de sis de la tarda, es lliuraran els Premis del VII Concurs de Fotografia Albert Iturria i a les sis en punt començarà La Nit del Foc des de la plaça d’Estudi amb el correfoc petit. El Ball de Sant Miquel, la Tabalada i el Correfoc tindran lloc a partir de dos quarts de vuit del vespre a la plaça de Voltes.

Ja a la nit, hi haurà el Gran Ball de Festa Major amb l’orquestra Nueva Era al Pavelló Municipal d’Esports i, per als més joves, Más&Más presenta Menéalo on Tour al Circ dels Somnis.

El diumenge 19 de gener milers de persones es concentraran al Parc de la Torre d’en Dolça per tal de seguir el Tradicional Cos de Sant Antoni. Un total de 22 cavalls pura sang anglesos provinents de diverses quadres d’Espanya es donaran cita al circuit hípic per tal de participar en les tres curses de cavalls, regulades pel Jockey Club Español.

A partir de les dotze del migdia, començaran les competicions, les quals daten de l’any 1873.