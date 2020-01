Protecció Civil rebaixa d'emergència a alerta el pla Plaseqcat a IQOXE

Un cop fet el transvasament de l'òxid de propilè es desmantellarà el Centre de Comandament Avançada

Actualitzada 17/01/2020 a les 13:42

Protecció Civil ha comunicat que la fase d'emergència del pla Plaseqcat per l'accident químic a la planta d'etilè IQOXE de la Canonja el passat dimarts s'ha rebaixat a alerta.En breu s'espera que comenci el desmantellament del Centre de Comandament Avançada que es trobava situat a l'interior de les instal·lacions de l'empresa BASF per tal de poder coordinar totes les tasques dels cossos de seguretat.Això es produirà quan s'acabi el transvasament de l'òxid de propilè a cisternes més segures que es portarà al gestor de residus per destruir-lo amb seguretat. Actualment, «s'estan duent a terme els treballs amb absoluta normalitat i s'està omplint la quarta cisterna», ha explicat el sotsinspector dels Bombers, Joan Manel Gonzálvez. S'espera que s'omplin dues cisternes més i amb això s'acabarien les feines, que segurament s'allargaran fins al vespre.

Els Bombers de la Generalitat continuen a la zona afectada amb 12 dotacions terrestres. Juntament amb els Bombers del Parc Químic estan fent control de les maniobres de transvasament del producte que encara resta dins del tanc que es va incendiar i que conté òxid de propilè diluït amb l’aigua de l’extinció.