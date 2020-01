Les dues línies de bus urbà de Cambrils arribaran fins a la nova estació de tren també els dissabtes

A petició dels usuaris, també s’ha ajustat l’horari d’una de les expedicions de dilluns a divendres per enllaçar amb el tren que surt a les 8.32 hores

Actualitzada 17/01/2020 a les 16:02

Les dues línies de bus urbà de Cambrils també arribaran fins a la nova estació de tren els dissabtes. A partir de demà, tots els dissabtes un total de 9 expedicions allargaran els seu recorregut per facilitar els desplaçaments de les persones que hagin d’agafar un tren. Els horaris de dissabte es poden consultar en aquest enllaç: https://www.cambrils.cat/aparcam/fitxers/tp/tp-nous-horaris-2020-dissabte A més, a petició de les persones usuàries, també s’ha modificat l’horari d’una de les 18 expedicions que des de la setmana passada s’ofereixen de dilluns a divendres per ajustar-la amb el tren que surt de l’estació a les 8:32 hores del matí. Els horaris de dilluns a divendres es poden consultar clicant aquí https://www.cambrils.cat/aparcam/fitxers/tp/nous-horaris-bus Els nous horaris de l’autobús urbà per connectar amb la nova infraestructura són provisionals i oberts a possibles canvis per millorar el servei en funció de les necessitats dels passatgers. L’objectiu és facilitar els desplaçaments amb transport públic ajustant els horaris al màxim per poder cobrir les franges amb més volum de persones usuàries.D’altra banda, la nova estació de tren compta amb un aparcament per a vehicles privats propietat d’ADIF, obert de les 6:30 a les 23 hores, a més dels terrenys habilitats propers a la nova estació i a la zona esportiva municipal. També disposa d’espai per a taxis, aparca-bicicletes, parada de bus amb marquesina i zones de càrregues i descàrregues de passatgers i de mercaderies.Totes les persones empadronades al municipi de Cambrils poden sol·licitar per només 10 euros el títol de transport personal i intransferible T-BUS que permet realitzar viatges il·limitats amb les dues línies de transport urbà L1 (centre urbà i urbanitzacions de Llevant), L2 (centre urbà i urbanitzacions de Ponent) i L3 (estació) durant tot l’any 2020.La targeta es pot sol·licitar presencialment a l’OAC o online al web www.aparcam.cat . Les instruccions del procediment es poden veure en aquest vídeo.