Actualitzada 17/01/2020 a les 09:40

La Generalitat va multar el 2015 l'empresa Iqoxe, on dimarts hi va haver una explosió que va comportar tres morts i set ferits, per no passar a temps els controls de qualitat de l'aire, segons ha avançat el diari Ara i ha confirmat el Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquest fet va comportar a la firma una multa de 20.000 euros, tot i que en va pagar 12.000 per fer-ho dins del termini de bonificació. Posteriorment, Iqoxe va passar els controls de qualitat de l'aire i els resultats no van ser objecte de multa. D'altra banda, una inspecció de la Generalitat va detectar el mateix any que l'empresa havia produït més òxid d'etilè del que tenia permès. Es va obrir un expedient per aquesta qüestió, però finalment no va acabar en sanció.Pel que fa a les conseqüències de l'accident del dimarts, a les deu de la nit d'aquest dijous els Bombers han començat el transvasament de l'òxid de propilè del tanc que va explotar cap a una cisterna.