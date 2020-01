IQOXE descarta un error humà a la planta que produïa per sota de la capacitat

El director de l'empresa ha afirmat desconèixer l'existència de les quatre sancions imposades per Treball

Actualitzada 17/01/2020 a les 13:47

El conseller delegat d'IQOXE, José Luis Morlanes, ha descartat aquest divendres que el greu accident ocorregut en la seva planta de Tarragona es produís per un error humà i ha rebutjat que l'empresa treballés al màxim de la seva capacitat de producció i les acusacions de precarització de la plantilla.En una entrevista a TV3, el directiu de l'empresa química, en què una explosió dimarts va provocar tres morts i set ferits, ha afirmat també desconèixer l'existència de les quatre sancions imposades per Inspecció de Treball de la Generalitat per incomplir en els últims anys la normativa en matèria de salut i seguretat laboral.«No sabem encara què va passar perquè encara no hem pogut entrar a la zona, que està confinada. Com puc dir si hi va haver un error humà o un mal funcionament?», S'ha preguntat Morlanes, que a continuació ha afirmat que la hipòtesi principal no és l'error humà ja que tot el procés de producció està automatitzat.En aquest sentit, ha explicat que el sistema de control del reactor on es va produir l'incendi «està automatitzat i els treballadors només porten a terme la supervisió» de paràmetres com la temperatura i la barreja de substàncies químiques.Pel que fa al protocol d'emergència, ha insistit que es va aplicar correctament i en el temps establert, que primer es va trucar per telèfon per alertar de l'accident i després se'ls va requerir que fessin una comunicació via correu electrònic, però es va acabar enviant un fax en no funcionar internet.Després d'expressar la seva estranyesa per les sancions imposades per Inspecció de Treball, que ha reiterat que desconeix, Morales ha retret a la Generalitat que no es posés en contacte amb l'empresa després de conèixer l'accident «per saber com estàvem».Morlanes ha rebutjat també les acusacions de precarització de les condicions de treball que han realitzat els sindicats i ha detallat que la planta produïa per sota de la seva capacitat màxima, que és de 250.000 tones a l'any, ja que havia arrencat l'any amb una producció per sota, en la línia de les 200.000 tones amb què es va tancar el 2019. En el moment de l'accident «només dos dels cinc reactors estaven en funcionament per baixa demanda». En un comunicat, l'empresa afegeix que «cadascun dels reactors compta amb un doble nivell de seguretat que no permet superar el nivell de matèria prima que s'introdueix, ja que en el cas de superar-lo la planta es para automàticament».«La capacitat de la planta està per sobre de la producció que teníem d'òxid d'etilè i els seus derivats. El 2019 ha estat el nostre pitjor any», ha assenyalat.El directiu d'IQOXE ha defensat que la plantilla de la planta, integrada per 120 persones, «està ajustada» i que les retribucions estan per sobre del conveni del sector, amb un salari mínim de 32.000 euros a l'any en el cas d'un empleat que acaba d'ingressar, i que arriba als 37.000 euros en dos anys. La mitjana d'antiguitat dels treballadors és de 19 anys i la mitjana d'edat de la plantilla és de 47 anys.Així, ha negat que es pugui parlar de «precarització» laboral i que hi haguessin deficiències en formació en prevenció i riscos laborals, alhora que ha expressat el seu compromís de manteniment de la feina.La titular del Jutjat d'Instrucció número 1 de Tarragona ha obert diligències penals sobre l'explosió i, de la mateixa manera que la Fiscalia, estan a l'espera que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball remetin els informes complets que estan elaborant.Quan els tingui, podrà determinar si les mesures de seguretat laboral eren les adequades, si es va actuar amb diligència en la manipulació de les substàncies o si, per exemple, es va imposar un ritme de producció superior al convenient.