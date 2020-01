Investiguen un responsable d'un 'grow shop' de Torredembarra per tràfic de drogues

El veí de Roda portava un alt nivell de vida, usant vehicles de lloguer per als seus desplaçaments

La Guàrdia Civil i la Guàrdia Urbana de Tarragona, han pres declaració en qualitat d'investigat, al responsable d'un grow shop de Torrredembarra per estar relacionat amb el cultiu, elaboració i tràfic de drogues. Aquest portava un alt nivell de vida, utilitzant vehicles del loguer per als seus desplaçaments.A l'establiment es va localitzar 52 grams d'haixix, una rentadora i una premsa per a l'elaboració d'aquesta substància. També es va trobar 25 quilos de marihuana en un habitatge de Tarragona relacionat amb el comerç.La investigació es va iniciar gràcies a la col·laboració ciutadana, que aportava informació relacionada amb un habitatge unifamiliar situat a la urbanització Entrepins de Tarragona, on pel que sembla es podria estar conreant marihuana.Arran d'aquesta informació es van establir una sèrie de dispositius policials conjunts de Guàrdia Civil i Guàrdia Urbana de Tarragona per localitzar i desmantellar la plantació clandestina. Tècnics de l'empresa subministradora d'energia elèctrica també hi van col·laborar a fi d'assessorar els investigadors en estafes del consum elèctric.Després de diverses actuacions es va poder esbrinar que el responsable d'un grow shop de Torredembarra, havia instal·lat en l'habitatge investigat el material necessari per poder establir una plantació canàbica, a fi de proveir les necessitats d'aquesta associació.A mitjan setmana, quan es realitzaven tasques de vigilància de l'habitatge, es va observar un furgó de càrrega ocupat per dos individus. Aquesta va accedir a l'habitatge amb diferent material indispensable per al funcionament de plantacions cannàbiques.Els agents van procedir a la identificació d'aquests, comprovant com aquestes persones havien procedit al desmantellament de tots els elements de la plantació, manifestant que eren uns treballadors del grow shop i que el seu responsable els havia enviat per fer-ho.Per aquest motiu es va sol·licitar l'entrada i registre de l'habitatge objecte de la investigació, localitzant en una de les habitacions un assecador amb 25 quilos de marihuana, així com diversos elements per al seu empaquetat.Després es va procedir al registre del local de Torredembarra on es van trobar 52 grams de hachis, una rentadora i una premsa per a elaborar aquest tipus de productes.Els agents va prendre declaració com investigat al ciutadà de 37 anys d'edat, d'origen italià i amb residència a Roda de Barà per la comissió d'un delicte de tràfic de drogues. Després de prestar declaració en dependències policials, va ser posat en llibertat a la disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona.