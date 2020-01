Els Mossos demanen informació a l'Ajuntament de la Canonja sobre IQOXE

Han acudit a última hora del matí per revisar la llicència d'obres de l'empresa i d'altres documents

Actualitzada 17/01/2020 a les 14:56

Els Mossos d'Esquadra ha acudit aquest matí de divendres juntament amb una comitiva judicial, sota les ordres de la titular del Jutjat d’Instrucció 1 de Tarragona, a l’Ajuntament de La Canonja, segons ha avançat La República Checa. El motiu seria per recopilar informació sobre l'empresa IQOXE.



El consistori ha confirmat a Diari Més la seva visita a les dependències última hora del matí per sol·licitar informació sobre la planta d'etilè, entre ells les llicències d'obres, plans de seguretat, etc..Els tècnics de l'Ajuntament ja tenien apunt informació sobre la planta, però la policia també els hauria demanat que aportin tota la documentació que disposin de la companyia -en relació a planejament, impostos, etc. Així ho ha confirmat a l'ACN l'alcalde del municipi, Roc Muñoz, en sortir de l'Ajuntament. Personal municipal continua dins l'edifici amb agents policials preparant la informació requerida pels Mossos.Els Mossos d'Esquadra van registrar ahir la seu administrativa de l'empresa química IQOXE al Prat de Llobregat (Baix Llobregat) i la zona zero de la Canonja (Tarragonès), en el marc de la investigació sobre l'explosió en la seva planta a la química de Tarragona que va causar tres morts i set ferits.El titular del jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona, que ha obert diligències sobre l'explosió de dimarts passat a Indústries Químiques de l'Òxid d'Etilè (IQOXE), així com la Fiscalia, estan a l'espera que els Mossos d'Esquadra i la inspecció de Treball li remetin els informes complets sobre les causes de l'explosió i les circumstàncies de l'accident.