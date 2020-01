El conseller de Treball ha descartat que els expedients oberts fins ara estiguessin vinculats amb l'explosió de dimarts

Actualitzada 17/01/2020 a les 11:49

El conseller de Treball Chakir El Homrani ha tornat a assegurar que la Generalitat «anirà fins al fons» de la investigació. L'empresa IQOXE de la Canonja, on es va produir l'explosió de dimarts, havia estat sancionada quatre vegades entre 2015 i 2017, de les quals tres van ser per aspectes relacionats amb la salut i la seguretat i l'altre amb les condicions de treball. El conseller ha confirmat que actualment la planta d'etilè tenia dos expedients oberts per qüestions laborals i ha descartat que aquests tinguin cap relació directa amb l'incident greu d'aquesta setmana.Les quatre sancions anteriors eren «greus», segons el conseller, el qual ha confirmat que l'empresa les havia subsanat. Estaven vinculades a formació en prevenció de riscs laborals, adequació de llocs de treball, condicions laborals i de compliment de conveni. «L'accident no ha tingut res a veure amb les sancions que ha tingut l'empresa fins ara», ha sentenciat. Alhora que ha descartat que les causes de l'accident de dimarts fos per «una sobreproducció per part d'IQOXE», com es venia apuntant.Sobre si els expedients són habituals en les empreses, el conseller ha recordat que «ho són en qualsevol teixit productiu per això les perseguim perquè es subsanin», ha afegit.«La voluntat és tancar l'expedient, tot i que serà un procés llarg i complex per com ha quedat l'empresa», ha afirmat El Homrani. Des del Departament de la Generalitat s'han activat especialistes en qüestions ambiental i d'entorn i atmosferes per tal de determinar les causes de l'accident que ha costat la vida a tres persones i n'ha ferit a set més. «Tinc confiança plena en els inspectors», apunta el conseller.Un cop finalitzat l'expedient aquest pot comportar «infraccions administratives, recàrrecs amb prestacions per als afectats i responsabilitats en l'àmbit penal». En cas que n'hi hagin, el Departament es personarà com a acusació, ha confirmat el conseller.«Som partidaris que les inspeccions també portin canvis en matèria de prevenció perquè no es tornin a produir accidents», ha comentat El Homrani. També ha denunciat que l'actual precarització al mercat laboral no ajuda i que des del seu Departament porten més d'un any demanant «un canvi en la normativa».El conseller ha avançat que convocaran a la patronal del sector de la petroquímica i als sindicats per repasar les mesures en seguretat laboral i salut.Chakir El Homrani ha explicat que durant el 2019 les inspeccions han augmentat un 25% i que per als pressupostos de 2020 s'han augmentat les partides en la matèria de prevenció i formació dual i per poder augmentar el cos de treball del Departament. El conseller ha confessat que actualment hi ha un dèficit «perquè les oposicions són d'àmbit estatal» per la qual cosa han demanat al Ministeri que «incrementin els processos d'oposicions per tenir més gent».