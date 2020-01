Actualitzada 17/01/2020 a les 11:54

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha assegurat aquest divendres que Iqoxe complia «els plans de seguretat» industrial i no tenia cap incidència declarada. L'empresa, on dimarts hi va haver una explosió que va causar tres morts i set ferits, havia passat les inspeccions tècniques de manera regular i no tenia cap «anormalitat», segons la consellera. Tot i això, el departament d'Empresa i Coneixement ha obert un expedient informatiu per conèixer els detalls de l'incident i avaluar-ne les causes. La consellera ha recordat que tots els requisits establerts en matèria de seguretat responen a la normativa europea i ha demanat «rigor» i deixar de banda «els sensacionalismes».