CatECP proposa que Buch, Chacón i El Homrani compareguin al Parlament per l'accident

Actualitzada 17/01/2020 a les 11:35

El grup parlamentari de CatECP ha registrat propostes perquè els consellers Miquel Buch, Àngels Chacón i Chakir El Homrani compareguin a les comissions del Parlament -respectives als seus departaments- per l'accident químic a IQOXE. La formació de Jéssica Albiach vol que els consellers «donin compte» a les actuacions realitzades davant l'emergència produïda per l'accident químic a l'empresa IQOXE, al polígon Tarragona Sud de La Canonja. Els comuns també han demanat les citacions de la directora general de Protecció Civil, Isabel Ferrer, així com dels alcaldes de Tarragona, La Canonja i Vila-Seca: Pau Ricomà, Roc Muñoz i Pere Segura, respectivament.CatECP també demana les compareixences en comissió del sub-director general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Sergio Delgado; de representants de CCOO i UGT; de la coordinadora d'entitats de Tarragona, Mar Jerez; i de l'Associació de Veïns de Bonavista. Els comuns també han sol·licitat al president del Parlament, Roger Torrent, una còpia dels informes de medició de l'aire per hores, d'immediatament després de l'accident del 14 de gener, i del balanç de persones ferides i danys materials.