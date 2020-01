Veïns de la Canonja mostren el seu malestar per la falta d'informació

Actualitzada 16/01/2020 a les 11:44

Els veïns de la Canonja no oblidaran el que van viure el passat dimarts a conseqüència de l’explosió d’un tanc d’òxid d’etilè a la planta de l’empresa IQOXE, localitzada en el seu terme municipal. Els establiments comercials es van convertir ahir en punt de converses dels canongins, que es feien creus del que havia succeït a pocs metres de distància de les seves cases. El fet que les sirenes que adverteixen de la necessitat de confinament no van funcionar va ser un motiu de queixa generalitzada. Juan Mira va manifestar a aquesta redacció que «és una vergonya que no sonessin: tothom ho va comentar». Mira va explicar que «vaig posar la ràdio per informar-me i també ho vaig fer per Internet». Segons la seva opinió, en casos dramàtics com el del passat dimarts «hauríem de tenir més informació». A més, va exclamar «tant provar les sirenes i quan és necessari no les posen en marxa», per apuntar que «ningú sabia què fer». Aquest veí va assegurar que «el dia que passi alguna cosa més forta, el primer que hagi de fer sonar les sirenes serà el primer que marxarà».

Montse Dols treballa en un estanc localitzat al centre de la Canonja. Molta gent va anar a l’establiment a preguntar «què havien de fer, si quedar-se a casa o marxar, i nosaltres els vam dir que anessin a casa seva». Dols va recordar que l’edifici on es troba l’estanc «va trontollar» i «molta gent va sortir al carrer» en veure que els seus habitatges es movien. «El fet que no sonessin les sirenes va fer que la gent no sabés si hi havia perill o no, aquest ha estat el tema de comentari del dia». Dols va afegir que «la Canonja és coneguda pels pets, no per la loteria, però tenim tots els números i un dia ens tocarà la grossa, tot i que esperem que això no passi».

En un altre establiment comercial, Maria Dolors Yepes va recordar que «estava treballant» quan es va produir l’explosió «i semblava que cauria el sostre, cosa que, afortunadament, no va passar». «Les quatre persones que en aquell moment estaven fent les seves compres van sortir al carrer per la sensació de perill». Ahir, a la Canonja, la gent es preguntava «per què no fan funcionar les sirenes, per què no hi va haver comunicació per part de ningú, cosa que va crear desconcert». Yepes va apuntar que, «segons com, estàs més tranquil si no sonen les sirenes perquè a algunes persones els genera alarma». Yepes va comentar que «en un supermercat sí que es va trencar alguna cosa i a una veïna se li va obrir el balcó».

Per la seva banda, Antonia Granadero, qui també es trobava a l’establiment, va dir que quan va tenir lloc l’explosió «estava a casa amb el meu home i tot es va moure». «Quan va veure les flames, va pensar que era un cotxe que s’havia incendiat, però de seguida vam comprovar que venien d’una fàbrica». Granadero va comentar que «una veïna va caure a terra a causa de l’ensurt». Segons la seva opinió, «haurien d’haver sonat les sirenes». Granadero va afegir que «hi havia molta incertesa, vaig intentar contactar amb el meu fill i la meva filla per telèfon, però no hi havia cobertura».

«Em vaig espantar»

Ramon Ruiz no va dubtar a dir que «em vaig espantar i a la zona baixa del poble tot va tremolar». Ruiz es trobava en una plaça pública quan va sentir l’explosió. «La gent que hi havia va reaccionar molt nerviosa, amb pànic, i va començar a trucar la família». Com la gran majoria de les persones residents a la Canonja, Ruiz va dir que «les sirenes haurien d’haver sonat per avisar-nos de la necessitat de confinar-nos».

El cas d’Antonio Muñoz va ser diferent. «Estava jugant al dòmino amb uns amics i tothom va sortir al carrer per cames i jo vaig anar a casa, on estava la meva dona». Muñoz va dir que «tothom es queixa del fet que les sirenes no sonessin, però jo no sé si és millor o no que ho facin».