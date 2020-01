USOC exigeix revisar els protocols d'emergència al polígon petroquímic de Tarragona

Actualitzada 16/01/2020 a les 13:04

USOC ha exigit una revisió dels protocols d'emergència al polígon petroquímic de Tarragona després de l'explosió a la indústria de la Canonja. En un comunicat, la Federació d'Indústria d'USOC ha considerat que l'accident «va posar de manifest algunes mancances» en l'activació dels protocols d'actuació i de comunicació i en la de les alarmes. També ha reclamat una investigació «a fons» de les causes de l'accident a IQOXE i una «total transparència» en les conclusions a les quals s'arribi, així com en les responsabilitats que corresponguin. El sindicat ha exigit a empreses i administracions que «no es relaxin» les mesures de seguretat.El sindicat ha reclamat «garanties» per a un correcte funcionament dels equips a les indústries i els manteniments d'aquests per minimitzar els riscos d'accidents, incrementar els programes de formació contínua als empleats tant de les empreses principals com de les contractes.A més, ha proposat la creació d'una mesa amb la participació de tots els sindicats amb representació en els comitès d'empresa per emprendre un pla integral de prevenció en tot el pol petroquímic de Tarragona.USOC ha assegurat que vetllarà perquè es portin a terme aquestes actuacions i que si no és així i no observa una actitud proactiva farà mobilitzacions «per a exigir una ràpida adopció de mesures urgents». «Aquesta situació no pot continuar», ha apuntat.