Un dels ferits d'IQOXE: «Vaig notar un soroll molt fort, com si fos una olla a pressió»

A Felipe Rendón li van treure una tros de ferralla del cap i està a la Vall d'Hebrón l'espera de que li reconstrueixin la mà

Actualitzada 16/01/2020 a les 15:49

Felipe Rendón és un dels treballadors de l'empresa IQOXA que va resultar ferit la tarda de dimarts per l'explosió d'un dels reus reactors. Rendón, ha explicat a Rac1 que va rebre l’impacte d’un tros de ferralla de la mida de l’esfera d’un rellotge de polsera, que se li va incrustar al crani.En un primer moment, estava ingressat a l'Hospital Joan XXIII però després va ser traslladat a la Vall d’Hebrón, on està a l'espera de ser operat de les cremades que té a la mà.Rendón estava fent una ronda per controlar els nivells dels tancs de la planta d'etilè. En notar que aquest feien un soroll fort va anar cap a la sala de control per avisar que «alguna cosa no funcionava bé».Després es va dirigir cap a la seva sala de control, que està una mica més lluny, per avisar el seu cap però quan portava deu metres caminant va presenciar la fogonada. «Va sonar com si fos una olla a pressió, molt fort, com si sortís vapor o gas. Em feien mal a les orelles, no s'hi podia estar, allà», relata.El treballador va rebre l'impacte d'un tros de ferralla al cap. «Notava com si el cap es fonés, vaig caure a terra i vaig notar que em cremava tot el cos, la cara, ...».El ferit denuncia que «fins les vuit no va entrar cap ambulància a la sala de control on era», tot i que comprèn que possiblement estiguessin atenent algun company seu. No obstant això, explica que van tardar molt a traslladar-lo fins al Joan XXII, on li van extreure la ferralla. Rendón està ingressat a la Vall d'Hebrón perquè li han de reconstruir una mica la mà, segons explica en declaracions a Rac1.

Felipe va començar a treballar a l'empresa de la Canonja a l'octubre. «Estava fent pràctiques d'un grau superior i em van oferir un contracte d'un mes per substituir una baixa», explica.



La persona que va coordinar l'accident de Tarragona, Josep Maria Soto, director dels Serveis Especialitzats i extraordinaris del SEM, ha explicat a la mateixa emissora que no van poder accedir a l'empresa fins passats 20 minuts quan bombers va declarar la «zona segura». Un cop allí van començar a fer un triatge dels ferits amb una primera assistència i donant prioritat al trasllat dels ferits més greus.



Dos minuts després «es van activar els recursos que tenim per risc químic i bacteriològic, i també es va donar l'alerta a tota la xarxa sanitària, a l'àrea de Tarragona i de Barcelona». Soto afirma que «el funcionament i la coordinació de tots els recursos d'emergència van funcionar bé».