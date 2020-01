Treball va sancionar quatre vegades en els últims anys l'empresa IQOXE

Actualitzada 16/01/2020 a les 12:13

Inspecció de Treball de la Generalitat va sancionar quatre vegades en els últims anys l'empresa IQOXE de Tarragona, de les quals tres van ser per aspectes relacionats amb la salut i la seguretat i l'altre amb les condicions de treball. Ara, arran del sinistre, que ha causat tres víctimes mortals –dues d'elles treballadors de l'empresa- s'han obert dos expedients més arran del sinistre, segons ha explicat el conseller de Treball Chakir el Homrani, que ha afegit que els inspectors de Treball estan pendents de rebre l'autorització dels cossos d'emergències per accedir a l'interior de les instal·lacions. El conseller ha garantit que la Generalitat «anirà fins al fons» de la investigació.«Acabarem sabent les causes i quines són les responsabilitats que es deriven perquè és absolutament necessari i més en un cas on hi ha hagut morts», ha apuntat el conseller de Treball, Chakir El Homrani, que ha assegurat que vol que «les conseqüències d'aquest accident siguin clares».Chakir El Homrani ha detallat que just en el moment de l'accident es van activar els inspectors de Treball de guàrdia, però que encara no han pogut accedir a les instal·lacions de. Quan sigui possible s'obriran els expedients per clarificar les causes per un sinistre que, ha recordat, ha provocat tres víctimes mortals, dues de les quals són treballadors.La tercera va ser un veí del barri de Torreforta que va perdre la vida per l'impacte d'una planxa metàl·lica que va sortir disparada de la planta afectada i va fer caure el sostre de casa seva a uns tres quilòmetres de distància. A més, dos ferits més continuen ingressats, un a Vall d'Hebron, en estat molt greu, i un altre a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, que està greu però estable.Per dur a terme la investigació, la Generalitat ha activat els especialistes en espais confinats i explosions. «Si s'ha incomplert en algun element en matèria de prevenció de riscos, és una sanció molt greu», ha subratllat el conseller. «Hem d'analitzar aquest cas i serà complex, però en traurem l'entrellat», ha insistit en declaracions als mitjans després de signar el conveni del sector de transport de mercaderies i logística de la demarcació de Barcelona.