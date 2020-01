Protecció Civil va tardar uns 25 minuts en confirmar l'explosió

Actualitzada 16/01/2020 a les 09:56

El funcionament del PLASEQCAT per part de Protecció Civil ha estat objecte de crítiques després de l’explosió del reactor de la planta química d’IQOXE a la Canonja. L’accident es va produir poc abans de les 18.40 hores de la tarda de dimarts i, fins al cap d’uns 25 minuts, el canal oficial de Protecció Civil a Twitter no confirmava que es tractava d’una explosió.



Minuts després, des del mateix compte van anunciar a les 19.34 hores que es farien sonar les sirenes per alertar a la població del confinament. 16 minuts després, a les 19.50 hores, Protecció Civil es va desdir i va anunciar que no s'activarien perquè «Bombers indica que l'afectació NO és externa a la zona del polígon».El que molta gent critica, a més, és que no s’activés la sirena del pla d’emergència química per avisar a la ciutadania que s’havia de confinar. Confinament que el cos d’emergències va demanar amb un tuit, a les 19.17 hores, gairebé 40 minuts després de l’explosió, a Tarragona, Salou, Vila-seca, Reus, Constantí, el Morell i la Canonja. Aquest va quedar reduït a la Canonja i a Vila-seca 9 minuts després. I a les 19.34 hores, al cap de 8 minuts, s’havia de confinar tan sols la població de la Pineda, Bonavista, el Complex Educatiu i la Canonja. I tot això, sense que sonés la sirena, principal missatge de confinament per la població.