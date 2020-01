L'Institut del Morell nega l'adoctrinament i defensa que no va ser l'impulsor de l'enquesta

Actualitzada 16/01/2020 a les 14:48

El consell escolar de l'Institut El Morell ha emès un comunicat aquest dijous per negar les acusacions d'adoctrinament que han llençat algunes famílies del centre, elevant la qüestió fins i tot al Defensor del Poble. «A l'institut no es fa política, a l'institut s'educa», remarca el consell, que assegura que la «línia marcada per l'equip directiu i seguida pel professorat és de respecte a la diversitat ideològica, tant de l'alumnat i del professorat, com de les famílies». «Sempre s'ha afavorit l'intercanvi de posicions i el diàleg», continua el comunicat, que assegura que el centre seguirà amb el seu projecte educatiu, «que fins al moment sempre ha estat ben valorat». Un grup de pares es va queixar per una enquesta que es va passar a l'institut on es preguntava als alumnes si eren independentistes. Era part d'un treball de la Universitat de Lleida finançat pel Ministeri d'Economia.Sobre l'enquesta, el consell escolar remarca que ni la direcció ni els professors coneixien el seu contingut, però que quan va arribar les queixes van abordar-les de seguida. «Era un afer extern al propi centre», diu el comunicat, que lamenta que algunes famílies no esperessin per portar la qüestió als mitjans de comunicació. «Un grup d'aquestes famílies ja estava instal·lada en la desconfiança i el recel cap a l'equip directiu», ha conclòs.A més, el consell també ha explicat que un grup d'alumnes va voler protestar a l'exterior de l'institut en contra de la sentència del procés. L'equip directiu va convidar-los a entrar per reprendre l'activitat acadèmia i els va demanar que amaguessin totes les banderes. A l'hora del pati, un grup va llegir un manifest del Sindicat d'Estudiants de Catalunya. El 93% dels alumnes va secundar la vaga que aquest sindicat va promoure uns dies més tard, amb l'autorització signada dels seus pares. Unió Europea (TJUE) sobre la immunitat d'Oriol Junqueras.