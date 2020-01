Jutgen a Lleida un grup criminal acusat de robatoris en habitatges a Montblanc

Actualitzada 16/01/2020 a les 11:57

L'Audiència de Lleida acollirà la setmana que ve el judici a un grup criminal acusat de 22 robatoris en habitatges de diverses poblacions de Lleida, Tarragona, Terol i Navarra, entre el febrer i l'abril de 2018. Es tracta en concret de dos homes, d'origen Albanès i veïns de Lleida, que entraven per la força a les cases, quan no hi havia ningú a dins, i s'enduien diners en efectiu, joies i rellotges d'alta gamma. També acusen una parella i el seu fill, d'origen romanès i veïns de Barcelona, que venien el material robat des de casa seva. El material robat localitzat per la policia està valorat en uns 326.000 euros.Pels tres primers la fiscalia demana vuit anys i tres mesos de presó per un delicte de robatori continuat en casa habitada i pertinença a grup criminal. Als altres tres els acusa de blanqueig de capitals i de pertinença a grup criminal i demana per la parella vuit anys de presó i pel fill, de 18 anys, cinc.La fiscalia acusa els dos homes d'origen albanès de 22 robatoris a Tàrrega, Hostafrancs, Agramunt, Bellver d'Ossó, Alfarràs i Vilanova de Bellpuig, a Lleida; també Montblanc, a Tarragona, i a Alcanyís (Terol) i una desena de localitats de Navarra. En la investigació hi ha participat els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la policia foral de Navarra.A la parella i el seu fill els relacionen també amb altres robatoris en col·laboració amb altres grups criminals ja que el 8 de maig de 2018 els Mossos troben a l'home dotze rellotges de luxe i altres joies, valorades en més de 23.000 euros, en un registre a la Jonquera, que després comproven que han estat robades en habitatges de Calella i Sant Fost de Campsentelles, a la demarcació de Barcelona. Al seu fill també el localitzen el 28 de maig a l'aeroport de Barcelona amb set rellotges de luxe valorats en 21.000 euros. Se'ls relaciona també amb altres robatoris a Madrid.Els dos homes d'origen albanès es troben en presó provisional des de l'abril de 2018 però els altres tres acusats estan en llibertat, després d'haver estat un sis mesos en presó provisional. El judici començarà el 20 de gener de 2020 a l'Audiència de Lleida i està previst que s'allargui fins divendres.