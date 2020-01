IQOXE es prepara per fer el transvasament de 75 tones de propilè

S'han agafat mostres del producte que hi ha als tancs per portar-les al laboratori i analitzar-les

Actualitzada 16/01/2020 a les 10:42

L'empresa Indústries Químiques d'Òxid d'Etilè (IQOXE) de la Canonja juntament amb els cossos de seguretat han estat treballant durant la nit per iniciar el procés de preparació per fer el transvasament de manera segura. Està previst que aquest es realitzi aquest matí. Els Bombers donaran suport als tècnics de l'empresa durant la maniobra. En total s'han de transvasar 75 tones de material barrejat amb líquid refrigerant.El transvasament del propilè que queda al segon tanc afectat durant la matinada de dimecres és un procés llarg, ja que és important que no hi hagi cap fuita, i podria allargar-se durant hores. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Transcat.El delegat del govern a Tarragona, Òscar Peris, ha explicat que avui només hi ha limitat l'accés a l'àrea de l'empresa IQOXE i que la resta d'empreses ja han pogut recuperar la normalitat diària. «L'empresa ha començat els tràmits per retirar els residus del tanc», ha afegit.El sotsinspector de Bombers, Joan Manel Gonzàlvez, ha comentat que ahir es van realitzar maniobres per connectar una mànega amb el tanc afectat per fer el transvasament dels productes a camions cisterna que ho portaran al gestor de residus. «S'han agafat mostres del producte per portar-les al laboratori i analitzar-les», ha explicat Gonzàlvez. Concretament, es transvasarà «una barreja d'òxid de propilè, aigua, escuma i d'altres productes que hi ha», ha apuntat.Les tasques de transvasament són «complicades» per aquest motiu continua activat el Plaseqcat i la prealerta del Transcat. Actualment, s'han reduït els efectius de Bombers en una vintena ja que «l'emergència es troba en fase final», segons el sotsinspector de Bombers.A preguntes dels periodistes, el delegat del govern ha confirmat que els informes han revelat que no hi ha hagut contaminació ni al riu Francolí ni a les aigues del port de Tarragona arran de l'explosió del reactor d'IQOXE. També ha apuntat que els protocols «són millorables» i un cop tancada la fase d'emergència serà el torn de «revisar-los amb tota la informació recopilada». «Ara és moment de retirar els residus, centrar-se amb els ferits i estar amb els seus familiars i el de les víctimes», ha finalitzat.L'explosió a l'empresa d'etilè es va produir a les 18.40 hores en un reactor. Aquesta va afectar un tanc pròxim que contenia òxid d'etilè, mentre que durant la matinada un segon tanc amb propilè també va patir les conseqüències de la deflagració. Arran de l'incident, tres persones han mort i hi ha hagut set ferits de diversa gravetat. Entre els traspassats hi ha un veí de Torreforta que va rebre l'impacte d'una planxa metàl·lica d'una tona que va impactar contra l'habitatge de la víctima produint la seva mort.