El Vendrell obrirà la seva capitalitat cultural amb un nou himne

El 25 de gener s’inaugura oficialment l’any com a Capital de la Cultura amb un acte a les 19.30 h. a la plaça Francesc Macià

Actualitzada 15/01/2020 a les 17:59

El proper dissabte 25 de gener, a la tarda, el Vendrell inaugurarà oficialment l’any de la seva capitalitat cultural. Ho farà en un acte a la plaça de Francesc Macià, a les 19.30 h, en el transcurs del qual s’estrenarà l’himne de la capitalitat El Vendrell 2020, a càrrec de les corals del Vendrell i els membres de Lax’n’Busto.

Tal com ha explicat la regidora de Cultura, Silvia Vaquero, s’ha volgut que el tret de sortida de la Capital es faci en un espai públic a l’aire lliure per fomentar la participació i implicació de la ciutadania. I és que segons Vaquero, «hem de treballar perquè en l’any de la Capital tothom s’hi senti representat; tots els carrers, barris, nuclis i urbanitzacions del Vendrell han de fer-se seva la Capital». La regidora va demanar ahir «emoció i il·lusió» a tots els vendrellencs i vendrellenques en el projecte i, en aquest sentit, ha explicat que el lema escollit per aquest any de capitalitat és Som Capital.

L’acte del dia 25 s’iniciarà a les 19.30h amb l’estrena de l’himne, que és obra de dues vendrellenques: Gemma Ventura (lletra) i Carlota Baldrís (música). L’interpretaran els membres Lax’n Busto Pemi Fortuny, a la veu; Pemi Rovirosa i Cristian Montenegro, a la guitarra; Jesús Rovira, al baix, i Jimmy Piñol, a la bateria, acompanyats al piano per Anna Urpí, que també n’ha fet els arranjaments. L’himne també serà interpretat per la Coral El Petit Estel i el Cor Joves Veus, amb la direcció de Xavi Solé; pel Cor Orfeó Parroquial, sota la direcció de Jordi Solé; per la Coral Polifònica Joan Toldrà del Vendrell, dirigida per Francesc Minguella i Judith Barros, i pels Cors Zongora i Veus Blanques de l’Escola Municipal de Música Pau Casals, amb la direcció de Montse Meneses.

L’himne, segons l’autora de la lletra, Gemma Ventura, està plantejat com un «viatge emocional d’algú del Vendrell que hi torna, després d’haver estat un temps fora». Ventura va dir que hi ha volgut reflectir «el què som com a poble, no fer un inventari del què hi ha. I per això he intentat fer una lletra que tothom se la pugui fer seva».

En la seva intervenció, tant la compositora Carlota Baldrís com els músics Pemi Fortuny i Jimmy Piñol van donar les gràcies per poder col·laborar en un projecte que ha de servir per projectar el nom del Vendrell i reivindicar-ne els seus valors, personatges i patrimoni cultural.

El dia 25, després de la interpretació de l’himne, es podrà gaudir a continuació d’un espectacle audiovisual i pirotècnic. L’espectacle Som Capital es planteja com una exhibició de llum i imatges 3D per a donar a conèixer la riquesa patrimonial i cultural de la vila. Tot seguit es presentarà el videoclip El Vendrell 2020, realitzat per Edgar Toldrà i Julià Albornà.

El punt culminant de l’acte inaugural arribarà amb l’espectacle pirotècnic, que serà, en certa manera, un homenatge a la tradicional encesa del campanar, que es pot considerar un dels actes més emblemàtics de la Festa Major del Vendrell, i també un homenatge a la tradició de foc del municipi.

El regidor de Comunicació i primer Tinent d’Alcalde, Christian Soriano, va avançar que al web municipal ja s’ha activat una pestanya informativa de la Capital Cultural, on s’aniran actualitzant tots els actes que es programin al voltant d’aquest esdeveniment, i que s’articulen en 4 eixos: gastronomia, lletres, art i patrimoni. Soriano també ha fet èmfasi en destacar que l’any de la Capital ha de servir per reforçar un model de cultura transversal, plural, cohesionadora i inclusiva.