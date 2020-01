Detinguts membres de la banda de motoristes criminal United Tribuns Nomads a Tarragona

Estan acusats dels delicte d'organització criminal, tràfic de drogues, lesions, contra el patrimoni i blanqueig de capitals

Actualitzada 16/01/2020 a les 12:43

La Policia Nacional està desenvolupant des de primera hora d'aquest dijous una operació policial contra una violenta banda de motards, els United Tribuns Nomads Spain, en diverses províncies, entre elles Barcelona i Tarragona, i en la qual ja han estat detingudes vuit persones. La investigació està sota secret de sumari. Policia Nacional no ha volgut ccontretar en quines poblacions de la demarcació estan actuant.Fonts policials han informat a Efe d'aquest important operatiu contra aquesta banda acusada dels delictes d'organització criminal, tràfic de drogues, lesions, delictes contra el patrimoni i blanqueig de capitals.Fins al moment han estat detinguts 8 integrants, tot i que es preveu que la xifra d'arrestats sigui superior, han afegit les mateixes fonts.Agents de la Unitat Central de Delinqüència i Crim Organitzat (UDICO) i de la Direcció Superior de les Balears desenvolupen aquesta operació a Mallorca, Barcelona, Tarragona i València.Les fonts consultades asseguren a Efe que els integrants d'aquesta banda operen especialment a Palma de Mallorca i la seva activitat delictiva se centra en el trànsit i control de drogues en locals d'oci o robatoris de drogues a altres bandes.Els United Tribuns Nomads són una banda de motards internacional amb seccions en diversos països europeus, com Alemanya o Itàlia. A la seva pàgina de Facebook es poden llegir lemes com «Perquè som lluitadors perquè som guerrers».En aquesta web apareixen fotos de boxa i vesteixen roba negra amb calaveres. Figura com a president de la banda a Espanya Stefan Milojevic.