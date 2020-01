Barberà de la Conca enllesteix la tercera fase de les obres per frenar l'avenç de l'esquerda

Actualitzada 16/01/2020 a les 16:07

Barberà de la Conca ja ha enllestit la tercera fase de les obres que tenen per objectiu frenar l'avenç de l'esquerda, d'uns 250 metres de longitud, que travessa bona part del nucli antic. L'Ajuntament, que hi batalla des de fa anys, valora molt positivament els treballs. «Els resultats són excel·lents», afirma l'alcalde del municipi, Marc Rovira.D'altra banda, es continua pendent d'aconseguir conclusions més definitives per part de l'Institut Geològic de Catalunya, sobre aquest fenomen detectat l'any 2010 i que no s'atura. Ara per ara, l'estratègia radica en «alliberar» l'esquerda, en comptes de «lligar-la», perquè no trenqui més serveis. Hi ha una quarantena d'immobles afectats. On és més visible és a l'església, amb una llarga escletxa vertical que supera els quinze centímetres. La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha recorregut els punts afectats, en el marc d'una visita a la comarca.