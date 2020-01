Urbanisme tomba la construcció d'un hotel a la residència Jaume I de Salou

Al·lega que «no és d’interès general» i no justifica canvis als POUM i, per altra banda, deixa en suspens l’obertura d’un altre hotel a Cala Vinya

La Comissió Territorial d’Urbanisme (CTU) de Tarragona ha aturat la construcció d’un hotel al solar que actualment ocupa l’edifici abandonat de l’antiga residència Jaume I, entre els carrers València, Jaume Nualart i Ponent de Salou. D’altra banda, la CTU ha deixat en suspens els canvis urbanístics que es van aprovar al plenari municipal del 25 de setembre de l’any passat que han de permetre l’aprofitament de l’hotel Cala Vinya, tancat des del 2003, per obrir-hi un de nou amb un centenar d’habitacions i un centre d’interpretació de l’arquitecte que el va projectar, Antoni Bonet.

Pel que fa a la modificació del POUM que afecta el solar de la que fou una residència d’avis, l’objectiu era transformar l’edifici en un establiment turístic de 31 apartaments. El govern de Salou va aprovar el canvi d’ús de la parcel·la d’habitatge i residència especial a ús turístic tot apel·lant a l’objectiu d’aconseguir la millora de «la imatge urbana en aquest punt de la ciutat i, alhora, millorar la qualitat de vida dels veïns».

El govern urgia també l’actuació sobre l’edifici «per aturar la seva degradació, que pot posar en perill la integritat dels veïns i vianants que circulin per la zona, a més d’evitar una eventual ocupació il·legal de l’edifici» i per «generar activitat econòmica al barri». És en aquest punt que la Comissió d’Urbanisme de Tarragona conclou, en un dictamen que es pot recórrer, que «la proposta de modificació no es pot entendre com a justificació d’interès general, ja que els motius pels quals es proposa la modificació són exclusivament d’interès particular, no públic, ja que també es poden aconseguir sense modificar la qualificació urbanística del solar en qüestió.

La modificació del POUM incloïa també la modificació dels paràmetres urbanístics per tal d’adequar-los «a les necessitats de l’ús proposat». En concret, el plenari va aprovar l’augment de l’aprofitament de sostre, l’ocupació màxima de l’edificació sobre la parcel·la –que passava del 20% al 53% en planta baixa–, entre d’altres.

En suspens

Urbanisme, d’altra banda, ha deixat en suspens els plans del govern salouenc sobre l’edifici també en desús de l’hotel Cala Vinya i requereix al consistori tot un seguit de documentació i el compliment d’alguns requisits tècnics abans d’obrir-hi la porta a la ubicació d’un hotel. Entre aquests, destaca la incorporació de l’edificació d’Antoni Bonet en el catàleg de béns protegits del POUM.

El govern de Salou donava compte ahir a la resta de grups municipals sobre la decisió d’Urbanisme. Per a Mario García, portaveu de PP de Salou, no era cap sorpresa la decisió adoptada per la CTU. «En el seu dia ja vam votar en contra d’aquestes m,,odificacions i vam advertir que el resultat seria aquest», deia el popular. «Aquest equip de govern no té un projecte de ciutat, i això comporta que estiguin abusant d’una figura que hauria d’usar només amb caràcter d’excepcionalitat», afegia.

«És molt preocupant que el màxim organisme autonòmic que ha d’aprovar les modificacions proposades denegui una d’elles afirmant que els motius pels quals es planteja són exclusivament l’interès particular. Les modificacions puntuals de POUM no poden convertir-se en una eina per fer urbanisme a la carta. Tenim un pla d’ordenació urbana que marca les regles de joc i és molt perillós entrar en una dinàmica en què els governs de torn es dediquin a acordar modificacions puntuals en casos concrets, ja que d’alguna manera s’està propiciant o potenciant la manca de seguretat jurídica per als administrats enfront de la discrecionalitat de l’administració», finalitzava el portaveu del PP a Salou.